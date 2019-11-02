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Azerbaycanlı vekilden deli saçması sözler! Aramızda kan bağı yok

Azerbaycanlı vekili Araz Alizade tepki çeken bir iddia ile gündeme geldi. Alizade, Türkiye ile Azerbaycan'ın kan bağının olmadığını söyledi.

Kardeş Azerbaycan'ın milletvekillerinden Araz Alizade, Türkiye'nin çok sayıda terör örgütü ve onların destekçisi batılı ülkelere karşı çetin bir mücadele sürdürdürdüğü şu dönemde skandal açıklamalar yaptı.

Osmanlı para karşılığında geldi

Alizade şu ifadeleri sarfetti;

Osmanlı Ordusu, para karşılığında Bakü'ye geldi ve bizi kurtardı. Azerbaycanlılarla Türkler arasında hiçbir kan bağı yoktur.

Azeri profesör o dönemi bakın nasıl anlatmıştı

Bakü Devlet Üniversitesi (BDÜ) Tarih Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Anar İskenderli, Azerbaycan aydınlarının 1918'de yüzünü Osmanlı'ya çevirdiğini ve bağımsızlığın böyle elde edildiğini belirterek, şu çarpıcı ifadeleri kullanmıştı;

"Osmanlı ordusu Azerbaycan'ın yardımına geldi. Bugün doğudan batıya kadar ülkenin her yerinde Osmanlı şehitlerinin mezarları var. 

Eğer Osmanlı ordusu yardıma gelmeseydi hiçbir askeri gücü olmayan devlet Gence'de kalacaktı ve Bakü Azerbaycan'ın olmayacaktı."

 

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