Ali Koç'tan bomba Vedat Muriç hamlesi! Comolli'ye talimatı verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Avrupalı devlerin peşinde koştuğu Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'i satmaya yanaşmıyor.

Bu sezon Süper Lig'de gol sayısını 5'e çıkaran Vedat Muriç, Fenerbahçe'deki ve milli takımındaki performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Birçok Avrupa takımı tarafından takip ettirilen 25 yaşındaki Kosovalı golcüyü Ocak ayında almak isteyen kulüplerin resmi teklif hazırlığında olduğu konuşulmaya başlandı. Ancak sarı-lacivertliler, bu söylentilerle oyuncunun kafasının karışmaması için şimdiden önlemini aldı.

Kimseyle görüşme yapılmayacak

Başkan Ali Koç, sportif direktör Comolli ve yöneticilere Vedat Muriç ile ilgili hiç kimseyle transfer görüşmesi yapılmaması talimatı verdi. Başkan'ın "Ocak ayında onu bırakamayız. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmak zorunda. Muriç bu takımın önemli parçalarından biri, ondan vazgeçemeyiz" dediği bildirildi.

Koç'un ayrıca "Transfer görüşmesi yapmak, transfere onay vermek demek. Soran herkese aynı yanıtı verin, oyuncumuz satılık değil. Bu nedenle herhangi bir fiyatı yok. Ona bir değer biçmeyeceğiz. Şampiyonluk bizim için her şeyden değerli" ifadelerini kullandığı bildirildi.