HABER /  FENERBAHÇE

Ali Koç'tan bomba Vedat Muriç hamlesi! Comolli'ye talimatı verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Avrupalı devlerin peşinde koştuğu Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'i satmaya yanaşmıyor.

Bu sezon Süper Lig'de gol sayısını 5'e çıkaran Vedat Muriç, Fenerbahçe'deki ve milli takımındaki performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Birçok Avrupa takımı tarafından takip ettirilen 25 yaşındaki Kosovalı golcüyü Ocak ayında almak isteyen kulüplerin resmi teklif hazırlığında olduğu konuşulmaya başlandı. Ancak sarı-lacivertliler, bu söylentilerle oyuncunun kafasının karışmaması için şimdiden önlemini aldı.

Kimseyle görüşme yapılmayacak
Başkan Ali Koç, sportif direktör Comolli ve yöneticilere Vedat Muriç ile ilgili hiç kimseyle transfer görüşmesi yapılmaması talimatı verdi. Başkan'ın "Ocak ayında onu bırakamayız. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmak zorunda. Muriç bu takımın önemli parçalarından biri, ondan vazgeçemeyiz" dediği bildirildi.

muriç

Koç'un ayrıca "Transfer görüşmesi yapmak, transfere onay vermek demek. Soran herkese aynı yanıtı verin, oyuncumuz satılık değil. Bu nedenle herhangi bir fiyatı yok. Ona bir değer biçmeyeceğiz. Şampiyonluk bizim için her şeyden değerli" ifadelerini kullandığı bildirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İş başvuruları resmen başladı aylık 2660 dolar maaş verilecek
Yekta Saraç açıkladı YÖK'ten üniversite programlarında yeni düzenleme
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan şok Bağdadi açıklaması
Fitch 7 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunda olumlu bir adım attı
ABD'nin skandal Türkiye raporu aynı ifadeler tekrarlandı
Donald Trump'tan Erdoğan ve Suriye açıklaması: Petrolü seviyorum
ÖNCEKİ HABERLER
Uçuğa ne iyi gelir günde 4 kez bu doğal karışımı sürerseniz...
Yargıtay'dan su dolu pet şişe kararı
Ahmet Nur Çebi: Bunun hesabını bana kimse soramaz
Fatih Terim kariyerinde ilk kez sarı kart gördü
Oğlak burçları bu ay sadece kendinize güvenin Kasım 2019 aylık burç yorumları
2019 ilk ara tatil tarihi ne zaman başlıyor karne alınacak mı?
Yorumlar