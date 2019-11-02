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Citroen'den Kasım ayı kampanyası

Citroen, Kasım ayı kampanyasında tüm modellerini çok uygun faiz oranları ile satışa sunuyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında Citroen modellerine yüzde 0’dan başlayan faiz seçenekleri ile ulaşmak mümkün. 

Özgün tasarımı ve dinamik yapısıyla gerçek bir SUV olan Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 202 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve 40 bin TL’ye özel 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle sunuluyor. 

Kompakt boyutlarıyla kullanışlılık ve geniş iç hacmi bir arada sunan, segmentinin yaratıcısı Yeni Citroen Berlingo’ya 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile sahip olmak mümkün. Ayrıca Berlingo ve diğer tüm Citroen ticari modellerinde nakit alımlarda geçerli olmak üzere 3 bin TL indirim fırsatı sunuluyor. 

Citroen binek modellerinden, Citroen C3, benzersiz SUV deneyimi sunan Citroen C3 Aircross SUV, konforun en tarz hali Citroen C4 Cactus, yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi sunan C-Elysee, 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile satışa sunuluyor. Bu modellerde ayrıca nakit alımlarda geçerli 5 bin TL indirim fırsatı da bulunuyor. 

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