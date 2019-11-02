Kısa bacaklı kadınlar nasıl giyinmeli pantolon bot ayakkabalı elbise önerileri

Kısa bacaklı kadınlar ne giymeli, nasıl giyinmeli? Kısa bacaklı kadınları olduğundan daha uzun gösteren pantolon, elbise, etek, bot ve ayakkabı önerilerini sizler için derledik. Kısa boylu kadınların asla giymemesi gerekenlerin detayları da haberimizde.

Kısa boylu kadınlar neyi nasıl giymeli? Kısa boylu kadınlar nasıl pantolonlar tercih etmeli, etek boyları ne uzunlukta olmalı, ne tür bot çizme ve ayakkabılar tercih etmeliler? Kısa boylu kadınları hem olduğundan daha uzun gösteren hem de modern bir stile kavuşturan önerilerimiz size de yol gösterici olabilir. Kısa bacaklı kadınların bacak boyunu uzun gösterin bir kaç hileyi de sizler için derledik. İşte kısa bacaklı kadınlar nasıl giyinmeli sorusunun farklı kombinler için yanıtları...

Kısa boylu kadınlar nasıl pantolonlar giymeli?

Kısa boylu kadınların pantolon seçerken ilk yapmaları gereken boyuna çizgilere sahip detaylar bulmak olmalı. Zira boyuna çizgiler her zaman kişi olduğundan daha uzun gösterir. Boyuna çizgiler giyeni her zaman daha uzun gösteren bir etkiye sahip. Ayrıca pantolonlarda dar ve kısa boylu tercihler yapmalısınız. Bu kotlar için de ideal bir kesim olabilir. Pantolonların ayrıca yüksek bel kesim olması da bacak boyunuzu uzun gösterecektir. Giymekten kaçınmanız gerekenler ise geniş kesimli pantolonlar. Özellikle geniş kesim ve kısa paçalı olanlardan uzak durun. İspanyol paça pantolonlar da sizi uzun gösterebilecek bir başka kesim olabilir.

Kısa boylu kadınlar nasıl ayakkabı ve botlar tercih etmeli?

Ayakkabı modellerinde tercih etmeniz gerekenlerin başında sivri burunlular geliyor. Sivri model ayakkabılar, boyunuzu uzun gösterme konusunda oldukça işinize yarayacaktır. Ben bilekten bağlamalı sandaletler, ayakkabılar seviyorum diyorsanız da teninize en yakın olan kemerlileri tercih etmelisiniz. Çünkü teninize uzak bir renge sahip olan tokalı ya da bağlamalı ayakkabılar bacak boyunuzu kesecektir.

Bacaklarınız kalın ve kısa ise asla diz üstü çizmeleri tercih etmeyin. Sizin tercihiniz kısa botlar olmalıdır. Yani diz ile bilek arasında kalacak olan çizmeler. Bir diğer tavsiyem ise, çizmeniz ve giydiğiniz taytın yada jeanın aynı renk olması. Uzun kazaklar yada tuniklerle bu kombini tamamlayabilirsiniz.

Kısa boyu kadınlar hangi renkleri giymeli?

Siyah her zaman favoriniz olmalı. Zira doğru kesimli siyah bir kombin sizi her zaman daha uzun gösterir. Ancak sürekli siyah giymek zorunda değilsiniz. Ancak bacak boyunuz kısa ise düz renkleri tercih etmenizi öneririz. Büyük ve yatay desenler sizi bacaklarını daha kalın ve kısa gösterebilir.

Kısa bacaklı kadınlar nasıl etekler giymeli?

Bacak boyu kısa olan kadınlar için kalem etekler hem kurtarıcı hem de uzun ve ince gösteren detayların başında geliyor. Kalem etekleri aynı renk çoraplarla kombinleyerek etkilerini arttırabilirsiniz. Bunun dışında aşırı geniş olmayan ve etek boyu kısa etekleri de kullanabilirsiniz. Eğer kilo problemi olmayan biriyseniz mini etekler de sizin için yaratılmış diyebiliriz.

Kısa bacaklı kadınlar nasıl elbiseler giymeli?

Kısa bacaklı kadınlar elbise tercihlerinde aşırı geniş modelleri tercih etmemeli. Bunun yerine bedene oturan kesinler dizaltı, dizüstü boyların yanı sıra aşırı uzun olmayan etek uzunluklarını da tercih edebilirsiniz. Aşırı uzun ve geniş elbiselerden ise kesinlikle uzak durmalısınız. Bacak boyunuzu uzun göstermek istiyorsanız önden veya yandan yırtmaçlı etek ve elbiseleri de kullanabilirsiniz.

Kısa bacaklı kadınları uzun gösteren tişört hilesi

Kısa tişörtler ve yüksek bel etekler alt ve üst vücut ölçülerini dengeleyerek bacak boyunuzu çok daha uzun göstermede etkili. Tişörtünüzü eteğinizin içine sokarak hem belinizi ince gösterebilirsiniz hem de bacaklarınızın daha uzun gözükmesini sağlayabilirsiniz.