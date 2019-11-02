Kova burçları aşkta ayrılık görünüyor Kasım 2019 aylık burç yorumları

Kova aylık burç yorumlarına göre Kasım 2019 aşk falında ayrılık görülüyor. Kasım ayı aylık burç yorumları kariyer falında da meslektaşlarınızla ilgili sorunlar yaşayacaksınız. Kasım 2019 aylık burç yorumları Kova para falına göre finansal dalgalanmalara hazırlıklı olun.

Kasım 2019 Kova aylık burç yorumlarının ve Kova Kasım 2019 aşk-ilişki-kariyer-para falının detaylarını sizler için derledik. Kova burçları Kasım ayı aylık yorumlarına göre, bu ay kişisel yaşamınızda veya işinizde farklı değişikliklere neden olacak bazı olumlu sürprizlerle karşılaşacaksınız. Kasım ayında, karakterinin başka bir tarafını gösterecek bir arkadaş veya meslektaşınızla başınız belaya girecek. İlişkinizin geleceği kişisel olarak size bağlı olacaktır. Kasım, size gereken eylemlere hazırsanız, finansal istikrar ya da en azından bir başarı elde etmek için bir fırsat getirecek. Bu, satış, mülk tasfiyesi, tamirat veya iyileştirmeler ve daha fazlası ile ilgili işler için hayırlı bir zaman olacak. Bu sizin için yeni ve umut verici bir şeye doğru bir adım olabilir. Aşk hayatınız bu ay pek elverişli değil. Kovalar çok farklı nedenlerle aşk hayatlarında bir ayrılık yaşayabilirler. Karşılıksız sevgi, hislerde karşılık bulamamak duygusal olarak sizi zorlayabilir. Bu ay aileniz ya da evliliğiniz için birçok şey yapabilirsiniz, ancak yalnızca niyetleriniz karşınızdaki tarafından iyi algılanırsa. Akraba çevrenizdeki bir kişinin nişanlanması, düğünü veya doğum günü ile ilgili bir davet de olası görünüyor. Kova kadınları Kasım ayında, özel duygular veya umutlarla beslenecek iyi bir ay yaşayacaklar. Kova erkekleri Kasım ayında daha çok çözecekleri sorunlarla uğraşacaklar. Çok hoş ve kolay bir ay olmayacak. Sabrınız, eskisinden daha sık test edilecek.