Altını ıslatan çocuklar için bitkisel tedavi günde 3 fincan içirirseniz...

Çocuğun altını ıslatmasına karşı bitkisel tedavi arayanlar için alt ıslatmaya karşı doğal karışım tarifi hazırladık. Gündüz yada gece altı ıslatma sorunu yaşayan 6 ila 12 yaş arası çocuklarda kullanıbilecek olan alt ıslatmayı tedavi edici bitkisel karışım için mısır püskülüne ihtiyacınız var.

Alt ıslatma çocuklarda sıklıkla görülen bir durumdur. Bez kullanımının kesiltiği 3 yaştan 12 yaşa kadar görülebilen alt ıslatma sorunu erken yaşlarda çocukların kas kontrolü zayıflığından ve alışkanlık geliştirmekte zorlanmalarından görülebilir. Ancak 8 yaşından sonra gündüz gece ayrımı olmaksızın devam eden, ergenlik ve erişkinlik dönemlerinde de devam eden alt ıslatma sorunlarının altındaki fiziki ve psikolojik nedenler araştırılmalıdır. Çocuklarda alt ıslatma sorunuyla mücadelede kullanılabilecek bitkisel yöntemlerden biri olan doğal bir karışımı sizler için derledik. İçinde mısır püskülü bulunan karışımın mesane kapasitesini arttırma ve mesane kaslarının gelişmesine yardımcı olması nedeniyle çocukların mesane kontrolünü güçlendirici etkisi vardır.

Çocuklarda alt ıslatmaya karşı doğal karışım hazırlamak için 1 tatlı kaşığı ince doğranmış mısın püskülü ve 1 su bardağı kaynar suya ihtiyacınız var. Mısır püskülünü kaynar suyun içine atıp 15 dakika demlenmesini bekleyin ve ardından süzün. Elde edilen karışımı ılık halde günde 2 yada 3 kez yarım çay bardağı kadar çocuğunuza içirin. Bu karışımın 6 yaşından küçük çocuklarda kullanımı klinik olarak güvenilir olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle 6 yaşından daha büyük çocuklarda kullanılması tavsiye ediliyor. Karışımın tadı çocukların içimini zorlaştırabilir. Bu durumda bal karıştıralarak servis edilebilir.

Mısır püskülünün faydaları

Mısır püskülü yapılan son klinik çalışmalara göre, alt ıslatma sorununda yaygın olarak kullanılabilecek bir bitki olarak öne çıkıyor. Hafif idrar söktürücü özelliğe salip mısır püskülü, mesane kasları üzerindeki kontrolü attırıcı ve mesane kapasitesini yükseltici özelliğe sahip bir bitkidir.

Mısır püskülü zengin bir C ve K vitamini, potasyum ve antioksidan kaynağıdır. Mısır püskülü çayı kalp hastalıklarından cilt hastalıklarına birçok rahatsızlığı doğal yoldan tedavi edebilir.

Mısır püskülü çayı yüksek tansiyonlu insanlar için mükemmeldir. Vücuttaki insülin seviyelerini arttırarak kan şekeri seviyelerini azaltır.

Çocuklar neden altlarını ıslatır?

- İdrar kesesi kasları arasında dengesizlik vardır. Yani idrarın dışarı çıkmasını engelleyen kas, mesanenin kasılmasını sağlayan kaslardan daha zayıf olabilir.

- Mesane küçük olabilir ve normal miktarda idrar için yetersiz olabilir.

Normal boyuttaki mesanelerinin tutabileceği idrardan daha fazlası üretilebilmektedir.

Bunun nedeni: Yatmadan 2 saat önceki dönem içinde çok sıvı tüketiyor olabilir. Çocuk başka bir hastalığı nedeniyle idrar sökücü kullanıyor olabilir.

- İdrar yolu enfeksiyonu veya şeker hastalığı olabilir.

- Hormonal dengesizlik olabilir.

Çocuklarda geceleri alt ıslatmanın en yaygın nedeni derin uyku olabilir!

Bazı çocukların anne ve babaları ise ısrarla çocuklarının çok zor uyandığını ve gece uyandırıp tuvalete götürmek istediklerinde bile uyandıramadıklarını ifade ederler. Yıllar boyu araştırmalar bu durumun gece alt ıslatma ile bir ilgisi olmadığını belirtmiştir. Ancak Kanada’da yapılan bilimsel bir çalışmada gece uyuyan çocuklara kulaklıklar takılmış ve ses şiddeti kademe kademe yükseltilerek çocukları uyandırmaya çalışmışlardır. Çok daha yüksek seslere maruz kalmalarına rağmen uyanamayan çocuklarda gece alt ıslatma istatistiksel olarak daha sık görülmüştür.