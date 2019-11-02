Beşiktaş'a mı geliyor? Anderson Talisca hakkında flaş gelişme

ÇİN'in Guangzhou Evergrande takımında oynayan Anderson Talisca'nın Beşiktaş'a geleceği yönündeki haberlerinin ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Çin'de şampiyonluğa oynayan Guangzhou Evergrande yönetimi, beklenmeyen bir şekilde takımın teknik direktörü Fabio Cannavaro'nun sözleşmesini dondurdu.

Bu olay üzerine Çin basını ise Talisca'nın Cannavaro ile sorunlar yaşadığını, İtalyan teknik adamın ayrılığının ardından ise Brezilyalı yıldızın takımda kalacağını belirtti.

Sezon sonuna kadar devam

Cannavaro, son oynanan maçta Talisca'yı henüz ilk yarı bitmeden oyundan çıkarmıştı. Takıma yeni gelecek teknik direktörün de sezon sonuna kadar yola Talisca ile devam etmek isteyeceği kaydedildi.

Ahmet Nur Çebi'den Talisca açıklaması

Beşiktaş'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi ise, Talisca transferi hakkında "Böyle bir şey şu anda bizim gündemimizde yok. Tabii ki Talisca bizim bütçemize uygun gelirse, niye gelmesin?" dedi.