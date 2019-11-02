Basit tatlı tarifleri peynirli irmik helvası nasıl yapılır?

Basit ama farklı lezzeti olan tatlı tarifleri arıyorsanız bir de tuzlu ve tatlıyı aynı anda kullanmaktan hoşlanıyorsanız peynirli irmik helvası tarifini mutlaka denemelisiniz. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz basit bir tatlı olan peynirli irmik helvasının detayları haberimizde.

Basit ama bir o kadar da lezzetli peynirli irmik helvası tarifini siz de beğeneceksiniz. Tatlı yapmak için mutfakta saatler geçirmek istemeyenler için ideal olan peynirli irmik helvası tarifi için gerekli malzemeler listesi şöyle; 1.5 su bardağı irmik, 150 gram tuzsuz yada az tuzlu peynir, 100 gram tereyağ, 2 su bardağı tozşeker, 2.5 su bardağı su. Süslemesi için ise toz antepfıstığı.

Peynirli irmik helvası hazırlanışı için, öncelikle peynirin sarı suyunu çıkarması için 1 saat suda bekletin, ardından suyunu süzün. Diğer tarafta tereyağını erip irmiği ilave edin ve rengi pembeleşene kadar kavurun. Ayrı ir kapta tozşekerle suyu kaynatın ve yavaşça irmiğin üzerine ilave ederek, bir taraftan da karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra kıyılmış peyniri ilave ederek demlenmeye bırakın. 20 dakika sonra servis tabağına alıp üzerine toz antepfıstığı serpin ve sıcak olarak servis edin.