Diş çıkaran bebeklere ne iyi gelir, ağrıları nasıl azaltılır diye merak eden anne babalar için evde yapabilecekleri doğal ve bebekleri için hiçbir zararı olmayan bitkisel jel tarifi haberimizde. Diş çıkaran bebeklere iyi gelen bitkisel jel tarifi için papatya uçucu yağı ve badem yağına ihtiyacınız var.

Diş çıkarma bebekler hem bebekler hem de anne babalar için zorlu bir süreçtir. Diş çıkaran bebeklerine ilaç vermek istemeyen ancak bebeklerdeki diş çıkarma huzursuzluğunu gidermek isteyen ebeveynler doğal çözümler aramakta. Diş çıkaran bebeklere iyi gelen doğal jel karışımı için 1 tatlı kaşığı papatya uçucu yağı ve 1 tatlı kaşığı badem yağına ihtiyacınız var. Karışım hazırlamak için papatya uçucu yağı ile badem yağını bir kapta karıştırın. Bir kulaç temizleme çubuğu yardımıyla bebeğin diş etlerine hafif masaj yaparak uygulayın. Günde 3 kez kullanılabilir. İçindeki papatya uçucu yağı hem antiseptik özelliği hem de ağrı kesici özelliğiyle bebeklerin rahatlamasına yardımcı olur.

Diş çıkaran bebekler için hazırladığımız doğal karışımı kullanmadan önce dikkat etmeniz gereken şeyleri de bir kenara not etmelisiniz. Öncelikle karışımı az miktarlarda bebeğinizin diş etlerine uygulayın. Fazla miktarlar çocuğun karışımı yutmasına neden olacağı için önerilmemektedir. Bebeklerin karışımdan fayda sağlamaları için karışımın diş etine uygulanmasından sonraki 1 saat içinde emzirme yapılmamalıdır. Uçucu yağlar diş etlerinden kısa sürede uçup havaya karıştığından bebeklere zararı yoktur.

Bebeklede diş çıkarma evreleri dişler hangi ayda çıkmaya başlar?

Bebekler genelde 3 ila 12 aylık dönem arasında diş çıkarmaya başlar. Bebeklerin gelişimindeki birçok şey gibi, diş çıkarma evreleri de bebekten bebeğe değişiklik gösterir. Genel olarak, bebeğiniz diş çıkarmaya başladıktan sonra, 6 ayda bir 4 diş çıkaracaktır. Bu ilk dişler genel olarak süt dişleri olarak bilinir ve çocuğunuz 6 yaşından 12 yaşına gelene kadar bu dişlerin yerine kalıcı yetişkin dişleri çıkar.

Muhtemelen, bebeğinizin ilk dişinin 4 ila 7 aylık dönemde çıktığını göreceksiniz. İlk önce ön alt (santral kesici) dişler çıkma eğilimindedir. Bu dişlerin ardından genellikle karşıtları olan üst kesici dişler çıkar.

Dişler genelde çifter çifter çıkma eğilimindedir. Üst ve alt lateraller (yan kesici dişler) 9 ila 16 aylık dönem arasında çıkar ve bu dişleri çocuğunuz 2 yaşına gelmeden çıkacak olan kaninler (köpek dişleri) izler. En son, genelde yürüme çağındaki çocuğunuz 3 yaşına girmeden patlamayan azı dişleri belirecektir. Kız çocukları, erkek çocuklarından daha erken diş çıkarabilirken, çoğu çocuk 3 yaşına geldiğinde 20 dişin tamamını çıkarmış olur.

Bebeklerde diş çıkarma belirtileri

Bazı bebekler diş çıkarma evresinde hiç bir belirti göstermezken, bazıları diş çıkarmak üzere olduklarına dair birtakım işaretler verebilir; sürekli salya akıtmak bunlardan biridir. Huzursuzluk, elleri sürekli ağızda tutma isteği, ısırma belirtilerin en yaygın olanlarıdır.