Alanya'dan gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçı 0-0 berabere bitti.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçı 0-0 berabere bitti.

Maçın önemli anları

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.



Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir

8. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sol çaprazda kazandığı serbest vuruşta, topun başına Bakasetas geçti. Bu futbolcunun ortasında, kafalardan seken meşin yuvarlağı Medipol Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

26. dakikada Junior Fernandes'in pasında topla buluşan Ceyhun Gülselam, bekletmeden meşin yuvarlağı Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıktı.

28. dakikada sol kanattan korner kullanan Bakasetas, topu arka direğe çıkardı. Junior Fernandes'in kafa vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı Medipol Başakşehirli Azubuike uzaklaştırdı.

42. dakikada Aytemiz Alanyaspor, önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Ceyhun Gülselam'ın pasında topla buluşan Junior Fernandes, Skrtel'i şık bir hareketle geçip, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun müsait durumdaki vuruşunda kaleci Mert Günok topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Öte yandan, UEFA'nın gol sevincinde asker selamı verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattığı Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye Alanyaspor taraftarlarından destek geldi. Tribünlere çağrılan futbolcuya çiçek verildi.

İkinci yarı

52. dakikada soldan Nsakala'nın ceza sahası içine ortası sonrası Bakasetas'ın kontrol ettikten sonra vuruşunda, top auta gitti.

66. dakikada soldan Robinho'nun ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte Visca'nın şutu sonrası kaleci Marafona meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın rakip oyuncuyu geçtikten sonra uzak köşeye şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

80. dakikada Nsakala'nın solda ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda, top üst direğe de çarparak auta gitti.

90. dakikada Bammou'nun soldan çizgiye inerek yaptığı ortada, müsait durumdaki Salih Uçan'ın kale önündeki kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

Müsabaka 0-0 beraberlikle tamamlandı.