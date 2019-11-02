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Trump'tan Suriye açıklaması: Petrolü elimizde tutacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere Suriye konusunda açıklamalarda bulundu. Trump, "Bazı askerleri geride bıraktık, çünkü petrolü elimizde tutacağız. Petrolü seviyorum." dedi.

Trump, Missisipi eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamada bulundu. Suriye'deki ABD askerlerinin evlerine dönmesi istediğini vurgulayan Trump,"Açıkçası Suriye sınırında başkaları devriye atabilir. Ve Türkiye 1000 yıldır savaşıyor, bırakın sınırla uğraşsınlar. Biz uğraşmak istemiyoruz, biz askerlerimizi eve getirmek istiyoruz. Ve bazı askerleri geride bıraktık, çünkü petrolü elimizde tutacağız. Petrolü seviyorum. Petrolü elimizde tutacağız. Kürtlerle çalışıyoruz ve doğrusu Türkiye ile çalışıyoruz.Birçok ülke ile çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çok büyük bir zafer kazandık"
Trump, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyon ile ilgili olarak, "Önceki gün dünyadaki bir numaralı teröristi indirerek çok büyük zafer kazandık. Belkide son 50 yılın bir numaralı teröristi, onu indirdik. Sonra iki numarayı indirdik ve şimdi üç numara çoktan görüş açımızda." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abd ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da yapılması planlanan Beyaz Saray ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var. (ABD ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptığı anlaşma) Ateşkes çok iyi uygulandı." açıklamasında bulundu.

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