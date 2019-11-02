Cüneyt Özdemir'den 'Dilek İmamoğlu' isyanı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde giydiği kıyafet nedeniyle sosyal medyada yer alan, "İşte gerçek Cumhuriyet kadını" tartışmalarına sert tepki gösterdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda giyindiği kıyafetten ötürü sosyal medyada yer alan, "İşte gerçek Cumhuriyet kadını" tartışmalarına tepki gösterdi.

"Bu tartışmalarla ömrümüzü bitirdiniz"

''Hala bunlardan bıkmadınız mı?'' diyen Özdemir "Şu günlerde biliyorsunuz erkekler hararetle kadınların kılık kıyafetine karışıyorlar. Cumhuriyet kadını nasıl olmalıymış? Ekrem İmamoğlu'nun değerli eşi şahane giyinmiş, fotoğrafını çekmişler. İşte diyorlar özlediğimiz Cumhuriyet kadını. Kadın şöyle giyinirse Cumhuriyet kadını olur, böyle giyinmezse olmaz. Hala bıkmadınız mı bunlardan? Ömrümüzü bitirdiniz." ifadelerini kullandı.