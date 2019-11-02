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Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Kadıköy uyarısı!

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Yarın bir gün Saraçoğlu'nda Ljajic'i solda oynatırsanız, orayı paramparça edebilirler. Burak girdikten sonra sol tarafa Umut'u koydu, çabuk bir oyuncu değil." dedi.

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Antalyaspor-Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi. İşte Dilmen'in açıklamaları:

"Puan durumuna baktığımız zaman, Beşiktaş'ın iyi gittiği için değil, puan barajı düşük olduğu için herkesin, her yere girebileceği bir yerdeyiz. Teknik direktörlerinin tartışıldığı kulüpler bile 2 maç kazansa liderliğe yükselebilir. Beşiktaş ilk kez deplasmanda kazanıyor. Beşiktaş, acaba geçen seneki Fenerbahçe gibi mi olacak diye tartışılırken, toparladı. Beşiktaş'ın ideal kadrosu bu, bu ideal kadrolarda Ljajic'i oynatırsanız, artısı kadar eksi olarak da geri dönebilir. Yarın bir gün Saraçoğlu'nda solda oynatırsanız, orayı paramparça edebilirler. Burak girdikten sonra sol tarafa Umut'u koydu, çabuk bir oyuncu değil.

"Beşiktaş, Caner'i aradı"
Gökhan Gönül yüzde yüz hazır olmamasına rağmen iyi niyeti ile oynamaya çalışıyor. Caner'i aradı Beşiktaş, Umut'un yerine Caner'i sola atabilirdi sonradan. Diaby, Vodafone Park'ta da benzer gol atmıştı. Abdullah Avcı sistemde ısrar ediyordu, 4-3-3 oynuyordu ve bir türlü olmuyordu. Şimdi Umut'a yakın olarak Diaby'yi oynattı. Atiba da, Sosa da, Emre de, aile hayatlarına da baktığımızda, örnek insanlar. Atiba'nın hem mesleğine, hem oynadığı ülkeye saygısı olduğunu görüyoruz."

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