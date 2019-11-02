HABER /  GÜNCEL

Tunç Soyer'in çıkışına Nedim Şener'den efsane cevap

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz günlerde “Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakalım” sözleri ile büyük tepki çekmişti. Soyer bu kez de ana dilde eğitim konusunu diline doladı.

Geçtiğimiz günlerde sarfettiği "Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakalım” açıklamalarıyla tepki toplayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den, bu kez de ana dil çıkışı geldi. 

"Kürtlerin anadilinde kamusal hizmet isteğinin çözümünü sadece Ankara’nın insafına ve tasarrufuna bırakacağımız aşamayı geçtik." diyen Soyer'e sosyal medyada tepki yağdı. 

Şener'den 'aşamalı' tepki

Soyer'e tepki gösterenler arasında yer alan gazeteci Nedim Şener "Ülkenin dibine dinamit koyma aşamasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın aklına bırakma aşamasını çoktan geçtik" dedi. 

Soyer'e ve alkış tutanlara hatırlatma

Şener, Soyer ve bu konuşmasına alkışlarla destek veren aralarında milliyetçi kökenli Mansur Yavaş'ın da olduğu başkanlara biri Anayasa'dan, diğeri Atatürk'ten iki de hatırlatma yaptı:

"ANAYASA Madde 3 – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Türk milleti demek Türk Dili demektir. Türk milleti geçirdiği felaketler içinde ahlâkının, menfaatlerinin kısacası kendi milliyetini yapan her şeyinin dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk Dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir M.K.ATATÜRK"

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li heyetle görüştü
Annesini kaybeden futbolcu gözyaşlarını tutamadı
Antalyaspor Beşiktaş maçı (CANLI İZLE)
Tehdit edilen Seçil öğretmen için Türkiye seferber oldu
Abdullah Gül'ün Ahmet Davutoğlu planı
Trump'tan Suriye açıklaması: Petrolü elimizde tutacağız
ÖNCEKİ HABERLER
Ünal Karaman: Kaybetmek üzücü
Balık burçları bu ay beklenmedik bir belge gelecek Kasım 2019 aylık burç yorumları
Alanya'dan gol sesi çıkmadı
Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile görüşmeler tamamlandı
Şehir Hatları duyurdu: Tüm seferler iptal edildi
Instagram beğeni sayısının ardından takip sekmesini de kaldırdı
Yorumlar