Tunç Soyer'in çıkışına Nedim Şener'den efsane cevap

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz günlerde “Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakalım” sözleri ile büyük tepki çekmişti. Soyer bu kez de ana dilde eğitim konusunu diline doladı.

Geçtiğimiz günlerde sarfettiği "Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakalım” açıklamalarıyla tepki toplayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den, bu kez de ana dil çıkışı geldi.

"Kürtlerin anadilinde kamusal hizmet isteğinin çözümünü sadece Ankara’nın insafına ve tasarrufuna bırakacağımız aşamayı geçtik." diyen Soyer'e sosyal medyada tepki yağdı.

Şener'den 'aşamalı' tepki

Soyer'e tepki gösterenler arasında yer alan gazeteci Nedim Şener "Ülkenin dibine dinamit koyma aşamasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın aklına bırakma aşamasını çoktan geçtik" dedi.

Soyer'e ve alkış tutanlara hatırlatma

Şener, Soyer ve bu konuşmasına alkışlarla destek veren aralarında milliyetçi kökenli Mansur Yavaş'ın da olduğu başkanlara biri Anayasa'dan, diğeri Atatürk'ten iki de hatırlatma yaptı:

"ANAYASA Madde 3 – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Türk milleti demek Türk Dili demektir. Türk milleti geçirdiği felaketler içinde ahlâkının, menfaatlerinin kısacası kendi milliyetini yapan her şeyinin dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk Dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir M.K.ATATÜRK"