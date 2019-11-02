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MSB: İnsanlık dışı saldırıyı kınıyoruz

YPG/PKK'nın Tel Abya'da sivillere yönelik düzenlediği kanlı saldırı Milli Savunma Bakanlığı tarafından kınandı.

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan bölgelerden biri olan Suriye'nin Tel Abyad şehrinde, YPG/PKK terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, ''Barış Pınarı Harekâtı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyoruz!'' ifadelerine yer verildi.

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