Antalyaspor Beşiktaş maçı özeti ve golleri

Süper Lig’in 10. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrılmasını bilerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı 1-0 yenerek moral depolayan Beşiktaş, Antalyaspor'u da yenerek üst sıralara tırmanma adına çok önemli bir galibiyet aldı.

Antalyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 10. hafta maçında karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan ve Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. Siyah-beyazlı ekibin gollerini 9. dakikada Domagoj Vida ve 11. dakikada Abdoulay Diaby atarken Antalyaspor'un tek sayısını 52. dakikada Paul Mukairu kaydetti.

2-1'den sonra beraberlik için gol pozisyonları bulan Antalyaspor, Karius'u geçemedi.

Bu sonucun ardından deplasmanda ilk kez kazanan Beşiktaş puanını 15'e çıkardı. Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNEMLİ ANLARI

ANTALYASPOR 1-2 BEŞİKTAŞ

90'Ve maç sona erdi. Beşiktaş, 2-1 kazandı.

Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.

85'Cüneyt Çakır oyunun devam etmesini işaret etti.



84'Sağ çizgide Oğuzhan'ı geçip ceza alanına yönelen Nazım yerde kaldı ve penaltı bekledi. Cüneyt Çakır autu işaret etti. VAR kontrolü yapılıyor



Oyuncu Değişikliği82'Antalyaspor'da Ufuk'un yerine Fredy oyundaUfuk Akyol - Fredy



Oyuncu Değişikliği77'Beşiktaş'ta Ljajic'in yerine Oğuzhan oyundaAdem Ljajic - Oguzhan Özyakup



75'Sağ çaprazda topla buluşan Burak'ın sert şutunda Ferhat başarılı



70'Burak'ın baskısı sonrası Ferhat'ın pası kısa düştü. Topu alan Adem Ljajic boş kaleye topu yolladı ancak top auta gitti.

Sarı Kart69'Amilton'u faulle durduran Rebocho sarı kart gördüSarı Kart - Pedro Rebocho



Sarı Kart68'Hava topu mücadelesinde Vida'ya dirseği isabet eden Blanco sarı kart gördüSarı Kart - Gustavo Blanco Leschuk



65'Ceza yayı solunda topu alan Mukairu açısını düzeltip vurdu, top yandan dışarı gitti.



62'Sağdan sıfıra inen Amilton'un geriye bıraktığı topa Ufuk gelişine vurdu, top dışarı gitti.



61'Ufuk'un pasında sağdan sıfıra inen Amilton'un çevirdiği top yan ağlarda kaldı.

52'GOL! Mukairu attı! Antalyaspor umutlanıyor...Gol - Paul Mukairu



Sarı Kart47'Antalyaspor hızlı atağında Charles'i faulle durduran Umut sarı kart gördüSarı Kart - Umut Nayir



Oyuncu Değişikliği46'Antalyaspor'da Aatif'ın yerine Amilton oyundaAatif Chahechouhe - Amilton



Maç Başladı46'İkinci yarı başladı

Antalya'da ilk yarı sona erdi.



45'Bu kez Diaby sağdan ceza alanına girip sıfıra indi, geriye doğru pasında Umut gelişine vuracakken Ljajic savunma oyuncusu gibi önüne çıkıp topu engelledi.



45'Savunma arkasına sarkan Lens karşı karşıya pozisyonda kaleci Ferhat'ı geçemedi.



44'Sağdan ceza alanına giren Lens'in pasında Elneny bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sağ çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı



42'Ljajic'in pasında Rebocho soldan bindirdi. Ortasında Lens topla buluştu ancak rakibinden geçmek isterken atağı bitirdi.

35'Beşiktaş çıkarken topu kapan Ufuk ceza alanı dışından kaleyi denedi, top Karius'ta kaldı.



29'Eren'in soldan ortasında Mukairu röveşata denerken Rebocho'nun kafasına yakınlaşınca Cüneyt Çakır düdüğünü çaldı.

Oyuncu Değişikliği24'Antalyaspor'da erken değişiklik. Chico kenara geldi, Serdar Özkan oyundaChico - Serdar Özkan



23'Aatif'in ceza alanında sağ çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.



21'Gökhan Gönül uzaklardan müthiş vurdu, Ferhat doksandan çıkardı topu.



18'Nazım sağdan sıfıra indi, geriye doğru pasında Blanco'nun vuruşunu Vida kesti. Net bir pozisyonda ev sahibi için



17'Nazım'ın sağdan ortasında Aatif'in gelişine vuruşu savunmadan döndü.



15'Beşiktaş 3. gole yaklaştı! Rebocho'nun soldan ortasında ön direğe gelen Diaby'nin vuruşunda top dışarı gitti.

Deplasman Golü11'GOL! Diaby attı! Beşiktaş 2-0'ı buluyorGol - Abdoulay Diaby



10'Ljajic'in soldan kullandığı serbest vuruşta Vida kale sahasında kafayı vurdu ve topu köşeden ağlara yolladı.



Deplasman Golü9'GOL! Vida attı! Beşiktaş öne geçti Antalya'daGol - Domagoj Vida



9'Sol çizgide topla buluşan Ljajic, Bahadır'ı geçerken yerde kaldı. Bahadır sarı kart görüyorSarı Kart - Bahadir Öztürk



7'Beşiktaş gole yaklaştı! Umut'un pasında soldan ceza alanına giren Ljajic karşı karşıya pozisyonda çaprazdan vurdu, top uzak direğin yanından dışarı gitti.



5'Soldan sıfıra inen Rebocho'nun ortasında Lens'in kafa vuruşu Ferhat'ta kaldı.



Maç Başladı1'Maç başladı. İki takıma da başarılar...

Antalyaspor - Beşiktaş 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Sangare, Charles, Chico, Ufuk, Aatif, Doğukan, Mukairu

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Ljajic, Umut