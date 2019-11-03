AK Parti ve MHP af paketini görüşüyor! 93 bin kişi için tahliye ihtimali

Basit uyuşturucu suçlarına verilen cezaların kapsama alınmasını isteyen MHP, kendi teklifleriyle ilk etapta 93 bin, zaman içinde 36 bin mahkumun daha tahliye edilebileceğini dile getiriyor.

AK Parti’nin hukukçu kurmayları ile Adalet Bakanlığının hazırladığı öneride, terör, cinsel suçlar, uyuşturucu ve mükerrer suçlar indirim kapsamı dışında tutuldu. MHP’nin daha önce hazırladığı kanun teklifinde ise, torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına verilen cezalarda da indirim talep ediliyordu.

AK Parti’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı toplantıdan sonra ceza infaz sisteminde indirim öngören son taslak paket, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından MHP’li yöneticilere iletildi. Edinilen bilgilere göre, bu görüşmede, MHP’li yöneticiler, daha önce TBMM’ye sundukları ve terör, cinsel suçlar ile Atatürk aleyhine işlenen suçlar hariç olmak üzere tüm cezalarda 5 yıl indirime gidilmesini yeniden gündeme getirdi.

290 bin kişi cezaevinde

AK Parti ise, mahkemelerce verilen hapis cezasının yarısının infaz edilmesini öneriyor. Mevcut düzenlemede, örneğin 10 yıllık hapis cezasının 6 yıl 6 ayı cezaevinde geçirilirken, AK Parti’nin önerisinde bu süre 5 yıla indirilerek, kalan süre için şartla salıverme hükümleri uygulanması öngörülüyor. MHP, AK Parti’nin bu önerisine sıcak bakıyor, ancak basit uyuşturucu suçlarına verilen cezaların da kapsama alınmasını talep ediyor. MHP’li yöneticiler, kendi önerileri ile ilk etapta 93 bin, zaman içinde 36 bin mahkûmun daha tahliye edilebileceğini dile getiriyor. AK Parti’nin teklifiyle ise yaklaşık 30 bin mahkûmun çıkabileceğini ifade eden MHP’li yöneticiler “Bu da cezaevlerini rahatlatmayacak. Cezaevinde şu anda 290 bine yakın insan var. Adli hatalarla girenler var, cezaevi şartları ıslah etme kabiliyetinden biraz uzaklaştı. Bunun düzeltilmesi lazım” dedi.

Gül, Erdoğan’la görüşecek

Adalet Bakanı Gül’ün, MHP’li yöneticilerin paketle ilgili önerilerini aldığı ve konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceğini söylediği öğrenildi.

Uzlaşma sağlayacağız

MHP kurmayları, AK Parti ile ikinci yargı paketi için görüşmelerin devam ettiğini ve olumlu neticeler alacaklarını söyledi. Kurmaylar “AK Parti ile kendi önerilerimiz ve AK Parti’nin teklifinin uyuşan yönleri üzerinde sık sık bir araya geliyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Olumlu neticeler alacağımızı kuvvetle tahmin ediyoruz” diye konuştu.