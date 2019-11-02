ADA'nın yeni anketinden çarpıcı sonuçlar! Yeni partiler 3'ünü baraj altına itiyor
31 Mart Mahalli Seçimlerinde İstanbul sonucunu en yakın bilen anket firması olarak akıllarda kalan Ada Araştırma Şirketi'nin yaptığı son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ankete göre; ilk turda kazanan yok.
2018 yılında yapılan halk oylaması ile Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçti. Yeni sistem 50+1 şartı koştuğu için çok küçük puanlar önemli hale geldi. Sistem doğası gereği seçim öncesi ittifakları zorunlu hale getirdiğinden siyasi partiler şimdiden 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için hazırlık içine girdi. Yeni kurulacak partilerin de dengeleri fazlasıyla değiştireceği gelecek seçimler için son anket çalışması ADA Araştırma Şirketi'nden geldi.
Ada'nın yeni anketindeki sonuçlara göre; eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiler 3 partinin baraj altında kalmasına neden oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu bir önceki aya göre artıyor. İşte anketten çarpıcı tahminler;
Katılımcılara “Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiziniz?” sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıtlar (kararsızlar dağıtıldığında) ise şöyle oluştu: AK Parti % 41,9 CHP % 21,3 MHP % 8,4 İYİ % 7,5 HDP % 7,5 Saadet % 2,3 Yeni kurulacak parti % 9,2 Diğer % 2,0
“Yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar ise şu şekilde sıralandı:
Recep Tayyip Erdoğan: % 45,1
Ekrem İmamoğlu: % 26,6
Meral Akşener: % 6,1
Devlet Bahçeli: % 5,3
Selahattin Demirtaş: % 4,2
Ali Babacan: % 3,8
Diğer: % 2,8
Ahmet Davutoğlu: % 2,1
Muharrem İnce: % 1,6
Temel Karamollaoğlu: % 1,4
Kemal Kılıçdaroğlu: % 1,1