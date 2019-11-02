ADA'nın yeni anketinden çarpıcı sonuçlar! Yeni partiler 3'ünü baraj altına itiyor

2018 yılında yapılan halk oylaması ile Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçti. Yeni sistem 50+1 şartı koştuğu için çok küçük puanlar önemli hale geldi. Sistem doğası gereği seçim öncesi ittifakları zorunlu hale getirdiğinden siyasi partiler şimdiden 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için hazırlık içine girdi. Yeni kurulacak partilerin de dengeleri fazlasıyla değiştireceği gelecek seçimler için son anket çalışması ADA Araştırma Şirketi'nden geldi.