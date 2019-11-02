ITTES2019'a damga vuran proje! Uzm. Biyolog Mete Arslan Konak'tan çarpıcı açıklamalar

ANTALYA Kemer’de gerçekleştirilen 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’na (ITTES2019) uluslararası bilim camiasından önemli isimler katıldı.

Dr. Nevzat Yavuz, Prof. Neil Selwyn, Prof. Ramesh C. Sharma, Prof. Mohamed Jemni, Prof. Ebba Ossiannilsson, Prof. Vasıf Nabiyev ve Türkiye’den birçok bilim insanı katıldı.

"Dijital Çağda Pedagoji" temalı sempozyum kapsamında bilimsel kazanımlar; çalıştaylar, paneller, sözlü bildiri ve poster sunumlar ulusal ve uluslararası paydaşlarla toplumun geleceğine dair politikaların üretilmesine, eğitime ve bilime katkı sağladı.

"Sempozyum kritik öneme sahip"

Uzm. Biyolog Mete Arslan Konak, sempozyumda TÜBİTAK 4005-Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji-2 projesinin sunumunu yaptı. Sempozyumla ilgili "OECD ülkelerinin eğitim başarısının özünde öğretim teknolojilerinin eğitime entegre edilmiş olması yatıyor, Türkiye de son yıllarda öğretim teknolojileri alanında büyük atılımlar gerçekleştirdi." diyen Uzm. Biyolog Konak, "Bu atılımların sürekliliği için çalıştay ve paneller dizisi çok kritik öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Sempozyum danışma kurulu tarafından seçilen üç bildiriye "ITTES-2019 En İyi Sunum Ödülü" verildi.

ITTES-2019 önceki sempozyumlardan farklıydı

-ITTES-2019'da önceki sempozyumlardan farklı olarak, belirlenen alt temalar kapsamında, alan editörlerinin rehberliğinde, özgün kitapların ortaya çıkarılması amaçlandı.

-Hakem değerlendirme süreci sonunda kabul edilen bildiri özet metinleri kongre öncesinde "ITTES-2019 Bildiri Özetleri E-Kitabı" olarak yayımlanacak.

-Kongre sonrasında yalnızca tam metin olarak yayımlanması istenilen veya belirlenen kitap temaları kapsamına girmeyen bildiriler, “ITTES-2019 Bildiriler Tam Metin E-Kitabı”nda basılacak.