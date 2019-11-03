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Davutoğlu'na yakın kaynak: AK Parti'den istifalar olacak 13 milletvekiliyle görüşüyoruz

AK Parti’den istifa ederek yeni parti çalışmalarını hızlandıran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakın kaynaklar, AK Parti teşkilatından yeni istifalar beklediklerini ve 13 milletvekili ile görüşme halinde olduklarını söyledi.

Tarafsız Haber Ajansı’ndan Mehtap Gökdemir’in haberine göre ismini vermeyen kaynak AK Partili Mustafa Yeneroğlu’nun istifasını anımsatarak, şöyle konuştu: İstifalar devam eder gibi geliyor. AK Parti içerisinde çok rahatsız kişi var.  Partiler kurulduktan sonra Türk siyasi hayatında dengeler çok değişir.

Sayın Davutoğlu parti kurduktan sonra bu Kasım ayı içerisinde Türk siyasi hayatında dengeler çok değişir.

Yeneroğlu'nun istifası

Son dönemde iktidarın politikalarına dair eleştirileriyle gündeme gelen  Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine geçtiğimiz günlerde istifa etti. İstifa açıklamasında AK Parti'nin kuruluşundaki ilkelere dönmesi gerektiğini vurgulayan Yeneroğlu, "Partimin çok büyük bir ekseriyetinin benim yönelttiğim eleştirileri paylaştığına eminim" dedi. Yeneroğlu "AK Parti'nin kuruluşunda rahmetle yad edeceğim Erbakan Hocam'a yönelik eleştirilerin bugün çok daha şiddetli bir biçimde geçerli olması beni üzüyor" diye konuştu.

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