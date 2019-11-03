Abdurrahman Dilipak'tan bomba iddia! Abdullah Öcalan MİT'in elemanı

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Abdullah Öcalan'ın 1972 yılından beri Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) elemanı olduğunu iddia etti. Dilipak bundan herkesin haberinin oduğunu söyledi.

Dilipak, "12 Martçılar bundan habersiz olamaz. 12 Eylül’cüler de, 28 Şubatçı’lar da! Özal bilmiyor olamaz, en azından Güzel haber vermiştir. Türkeş ve Bahçeli bilmiyor olamaz. Erbakan bilmiyor olamaz. Baki Tuğ da biliyor Apo’yu" dedi.

"Bebek katili' filan artık bir anlam taşımıyor" diyen Dilipak, "Öcalan gençliğinde namaz kılan biri. Namaz kılan bir çocuktan, sosyalist devrimci maskeli bir terörist yetiştiren düzene lanet olsun! Bu düzenin sorumlusu kim? Darbeciler bu olanlardan habersiz olamaz. 1972’den beri bu adam MİT’e çalışıyormuş. 12 Martçılar bundan habersiz olamaz. 12 Eylül’cüler de, 28 Şubatçı’lar da! Özal bilmiyor olamaz, en azından Güzel haber vermiştir. Türkeş ve Bahçeli bilmiyor olamaz. Erbakan bilmiyor olamaz. Baki Tuğ da biliyor Apo’yu! Peki kimse niçin konuşmaz. Kim, neden korkuyor!" ifadelerini kullandı. Dilipak'ın "Öcalan’dan Mazlum Kobani’ye" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Fikir Ajansı’nda getir götür işlerine bakıyormuş

Apo, “27 Mayıs’ta Başbakanlık Müsteşarı Salih Korur’un kasasından çıkan örtülü ödenek hesabı kayıtlarında, Ağustos 1959’da 28 bin lira ödeme yapıldığı ortaya dökülen Refik Korkut’un, Sıhhiye’de bulunan Fikir Ajansı’nda getir götür işlerine bakmakta”ymış. Neşe Düzel, Radikal gazetesinde Avni Özgürel ile 27 Ekim 2003’de bir röportaj yaptı. Bu röportajında “Abdullah Öcalan’ın, MİT’in paravan kuruluşu olan Türkiye Fikir Ajansı’nda çalıştığını” söyledi. Özgürel, ayrıca Öcalan ile Türkiye Fikir Ajansı’nda 1966-67 yılları arasında karşılaştığını da açıkladı.

Öcalan da bu isimlerin MİT mensupları olduklarını açıklayacaktır

PKK’nın kurulması aşamasında parayı “Pilot Necati” Necati Kaya bulmuş. Pilot Necati’yi Öcalan’la tanıştıran Ağrı’nın Tutak ilçesinden Abdurrahman Ayhan’mış.. Ayhan Siyasal Bilgiler Fakültesinden Ağrı’nın ünlü Polat aşiretinden biri. Ayhan daha sonra PKK ile yollarını ayırmış. Pilot Necati ve Öcalan’ın eşi Kesire ile iddialar ortaya dökülünce, Abdullah Öcalan da bu isimlerin MİT ve Özel Harp Dairesi mensupları olduklarını açıklayacaktır ama, birileri daldıkları derin uykudan uyanmayacaktır.

Bugün hangi yazar ne yazdı?