Sabah yazarı Hıncal Uluç'dan Dilek İmamoğlu'na destek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun Cumhuriyet Bayramı kutlamasında giydiği kıyafet nedeniyle başlayan tartışmaya değinen Sabah yazarı Hıncal Uluç, "Aldırmayın Dilek Hanım. Aynen devam" diyerek destek verdi.

Uluç, "Biz bu ülkede insanların, kılık ve kıyafetleri yüzünden eleştirilmeleri, ayrımcılığa uğramaları bitti sanıyorduk" ifadelerini kullandı.

"Fevkalade başarılı bir siyasetçi eşidir"

Uluç, "Erdoğan, Amerika’ya gitmeli!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Hanımı, Beylikdüzü günlerinden bilirim. Tanıdığım en zarif hanımefendilerden biridir. Fevkalade başarılı bir siyasetçi eşidir.

Şimdi onun Cumhuriyet Bayramı kıyafetini, bir takım magandalar dillerine dolamışlar. Sosyal medyadan bizim medyaya yayılmış..

"Öteki'ne saldırı devam!"

Biz bu ülkede insanların, kılık ve kıyafetleri yüzünden eleştirilmeleri, ayrımcılığa uğramaları bitti sanıyorduk. Biten bir şey yok. Mezhebine, yanına, tarafına göre, "Öteki"ne saldırı devam! O zaman.. Aldırmayın Dilek Hanım.

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