TÜYAP Kitap Fuarı nerede kaç gün sürecek giriş ücretli mi?

Geleneksel TÜYAP Kitap fuarı başladı. Beylikdüzü'nde 2 Kasım'da başlayan TÜYAP kitap fuarı 10 Kasım'a kadar devam edecek. Peki TÜYAP kitap fuarına nasıl gidilir, metrobüs ya da otobüsle TÜYAP kitap fuarı nasıl gidlir ve TÜYAP kitap fuarı saat kaça kadar açık?

Kitapseverlersin heyecanla bekediği TÜYAP kitap fuarı Beylikdüzü'nde başladı.Kitap tutkunlarını 9 gün boyunca ağırlayacak olan TÜYAP kitap fuarında panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleriyle imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacak. Peki TÜYAP kitap fuarı nerede? Kitap fuarına ulaşım nasıl sağlanır?

TÜYAP'A NASIL GİDİLİR?

Metrobüs: Anadolu Yakasından Söğütlüçeşme Avcılar 34AS ardından Beylikdüzü 34BZ hattına aktarma yaparak, Avrupa yakasından Zincirlikuyu – Beylikdüzü 34BZ hatları ile son durakta inerek Tüyap’ kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Raylı Sistem İle Metrobüs'e Entegrasyon

İstanbul genelinde 150 km lik bir hat uzunluğunda hizmet veren raylı sistem içinde aşağıdaki hatları kullanarak Metrobüs e aktarma yapabilirsiniz:

Kadıköy - Kartal metrosu ile Uzunçayır Durağında

M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu ile Zincirlikuyu Durağında

4.Levent - Taksim metrosu ile Mecidyeköy Durağında

Aksaray - Havaalanı hafif metrosu ile, Yenibosna-Şirinevler-Ömür Duraklarında Zeytinburnu - Kabataş tramvayı ile, Zeytinburnu ve Cevizlibağ duraklarında

Zeytinburnu - Bağcılar Tramvayı ile Zeytinburnu Durağında

Sultançiftliği - Edirnekapı tramvayı ile Edirnekapı durağında

Marmaray kullanarak Gelenler için; Yenikapı durağında M1a Yenikapı -Atatürk Havaalanı Metrosu ile Şirinevler durağında

Havalimanlarından Ulaşım

Sabiha Gökçen Havaalanından Gelenler için; E10-E11-16S otobüs hatlarından birini kullanarak Uzunçayır Durağında inerek metrobüse aktarma yapabilirsiniz.

İstanbul Havaalanından Gelenler için; Beylikdüzü - Tüyap Havaist Seferlerini kullanabilirler.

Ana tema "Edebiyatımızda 50 Kuşağı"

Fuar, bu yıl için belirlenen "Edebiyatımızda 50 Kuşağı" ana teması kapsamında özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Zeynep Oral yönetiminde Ayşegül Yüksel, Seçkin Selvi ve Engin Uludağ tarafından "50'li Yıllar ve Tiyatro", Atilla Dorsay yönetiminde Deniz Türkali ve Burçak Evren tarafından "Sinemada 50 Kuşağı", Metin Celal yönetiminde Mehmet Can Doğan, Nilay Özer, Murat Yalçın ve Erhan Altan tarafından "Dergicilikte 50 Kuşağı", Fahri Aral yönetiminde Eray Canberk ve Erol Üyepazarcı tarafından "Yayıncılıkta 50 Kuşağı" ve Doğan Hızlan yönetiminde Adnan Özyalçıner, Cevat Çapan ve Ayşe Sarısayın tarafından "50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri" başlıklı etkinlikler düzenlenecek.

Bu yıl ilk kez hayata geçirilen "İlk Kitabım TÜYAP'ta" söyleşileri çerçevesinde ise yazarlar, ilk kitaplarını kitap fuarında okurların karşısına çıkaracak. Söyleşilerde otuzdan fazla ilk kitap sunumu gerçekleştirilecek.

Uluslararası Yayıncılar TÜYAP'ta

Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Setzer ve Genel Sekreteri Jose Borghino, fuarın açılış töreni ardından aynı gün "Yayıncılık Sektörüne Global Bir Bakış" başlıklı söyleşide yayıncılarla buluşacak.

Uluslararası etkinlikler ayağında 3 Kasım'da Susanne Lux, "Bağımsız Kitabevlerini Sürdürülebilir Kılmak: Almanya Örneği"; Frank Kühne "Eğitim Sistemine Okuma Kültürünü Yerleştirmede Kitapların Rolü" başlıklı panellerde bilgi ve deneyimlerini aktaracak. Fuarın ilk dört günü açık olacak Uluslararası Salon'a bu yıl ABD, Almanya, Avusturya, Çin Halk Cumhuriyeti, Dubai, Kore, Gürcistan, İngiltere, İran İslam Cumhuriyeti, İspanya, İtalya, Japonya, Katar, Makedonya, Meksika, Romanya, Rusya, Ürdün ve Yunanistan'dan yayıncılar katılacak.

Geçen yıl ilki düzenlenen "İllüstratör-Yayıncı Buluşması" etkinliği bu yıl da illüstratörlerin doğrudan yayıncılara ulaşmasına ve yayıncıların da yeni illüstratörlerle buluşmasına olanak sağlayacak. Yayıncılık alanında bağımsız çalışanların buluşacağı etkinlikte ise grafiker, editör, dizgici ve çevirmen gibi sektörün bileşenleri bir araya gelecek.

Yayınlama Özgürlüğü Ödül Töreni TÜYAP'ta

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 1995 yılından beri yayıncılık alanında ifade ve yayınlama özgürlüğünü güçlendirmek adına düzenlenen ödül töreni 7 Kasım'da TÜYAP'ta gerçekleştirilecek.

"38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" programı kapsamında 2 Kasım'da Kuzey Makedonya Kültür Merkezi tarafından düzenlenen etkinliklerde Balkan edebiyatı konuşulacak. Ayrıca Türk edebiyatçılara ABD, Ukrayna ve Yunanistan'dan gelen yazar ve şairler eşlik edeceği etkinlikler de fuar süresince kitapseverlerle buluşacak.

Fuar, çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmalarından oluşan etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Giriş ücreti 10 lira olarak belirlenen ve web sitesi üzerinden online olarak bilet alınabilen fuara, öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engelliler ücretsiz giriş yapabilecek.

ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Etkinlik, 10 Kasım'da, saat 19.00'da sona erecek.