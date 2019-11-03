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Rıdvan Dilmen'den bomba Falcao iddiası: Terim'in çok istediğini düşünmüyorum

Rıdvan Dilmen, "Fatih Terim'i tanıdığım kadarıyla Falcao'yu çok istediğini düşünmüyorum. Olağanüstü bir durum yaratıldı ve transfer bir gurur meselesi haline geldi. Yoksa bu yatırımın doğru bir yatırım olduğunu düşünmüyordur Fatih hoca" dedi.

Yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao için çarpıcı bir iddia ortaya attı.

''Fatih Terim'in Falcao'yu istediğini düşünmüyorum''
Fatih Terim'in Falcao transferine olumlu bakmadığını vurgulayan Dilmen, "Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Hiçbir duyumum felan yok. Fatih hocanın Falcao'yu çok istediğini düşünmüyorum. Olağanüstü hava yaratıldı. Onur meselesi haline geldi bu iş. Bu yatırımın doğru bir yatırım olmadığını düşünüyordu" dedi.

''Gelir gelmez 10 milyon TL para dağıtmış''
Rıdvan Dilmen sözlerini, "Teknik direktörler, oyuncularının önce mutlu olmasını isterler ekonomik olarak. Beşiktaş'ın ve birkaç kulübün genel problemi bu. Ahmet Nur Çebi gelir gelmez 10 milyon TL para dağıtmış." ifadeleriyle tamamladı.

Fatih Terim ne demişti?
Öte yandan Fatih Terim, Falcao'nun sakatlığıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı; ''Falcao yarın İspanya’ya gidecek ikinci bir tedavi süresi için. Orada kampımıza gelecek bizi ziyaret etmeye. Zaten Madrid onun şehri. Real Madrid ve Gaziantep maçında olmayacak ama milli aradan sonra olabilir. En az 10 gün İspanya da tedavi görmeye devam edecek”

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