Erman Toroğlu şampiyonluk adayını açıklayıp bombayı patlattı

Erman Toroğlu, ''Birinci şampiyonluk favorim Fenerbahçe. İkinci favorim eğer önü kesilmezse Trabzon. Galatasaray'ın kadrosu iyi ama Galatasaray top oynamıyor, yenmeyeni döverler.'' dedi.

Futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıklarken bomba iddialarda bulundu.

''Birinci şampiyonluk favorim Fenerbahçe''

A Spor'da gündemi değerlendiren Toroğlu, ''Birinci şampiyonluk favorim Fenerbahçe. İkinci favorim eğer önü kesilmezse Trabzon. Galatasaray'ın kadrosu iyi ama Galatasaray top oynamıyor, yenmeyeni döverler.'' dedi.

''Organize işler oluyor''

Hakem hatalarından bahseden Toroğlu, şu ifadeleri kullandı; "Dün Fatih bir defa çizgiye bastı sarıyı çaktılar ama Rize hocası 10 kere bastı 10 kere hocam. Güzel tezgah var. Çok net. Organize işler oluyor Zeki'cim. Çok net söylüyorum Organize işler. Bunun içinde TFF MHK hepsi var. VAR’a gidip VAR’da karar değişirse hakemin sicili bozulur dediniz mi? Fırat Aydınus ile Koray Gencerler’e şüpheyle, sakat bakıyorum. Göstere göstere bazı şeyleri yapmayın. Bu tip hakemleri tutma Zekeriya Alp. Fırat Aydınus’u, Koray’ı tutma.''