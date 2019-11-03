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Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Afrin için çarketti! Askerlerimiz çekilseydi...

Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günlerde Afrin'e girilmemesi yönünde uyarılarda bulunan Kılıçdaroğlu, bölgedeki hizmetleri görünce fikir değiştirmek zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu Afrin'de hizmetler yapıldığını belirtti ve "Askerimiz çekilseydi, bu hizmetler yok olacaktı" dedi.

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için düğmeye basan Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtarmıştı. Operasyon öncesinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Afrin'e girilmemesi yönünde sert ifadeler kullanıyordu.

Afrin'e girilmesini doğru bulmuyorum

CHP Lideri, "Türkiye’nin güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin’e girilmesini asla doğru bulmuyorum" demişti. Aradan yaklaşık 2 yıl geçti ve bölgede huzur ve barış ortamı Türk askeri tarafından sağlandı.Yaşananları gören Kılıçdaroğlu da fikrini değiştirmek zorunda kaldı.

Güzel hizmetler götürülüyor, askerlerimiz çekilseydi...

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tezkereye evet demesi hakkında konuşurken, Afrin'de hizmetler yapıldığını belirtti ve "Askerimiz çekilseydi, bu hizmetler yok olacaktı" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Tezkereye “evet” dememiz doğru politikaydı. İdlib’de, Afrin’de sivil toplum örgütleri var ve bunların harcamalarının büyük bir kısmı AB tarafından fonlanıyor. Orada Suriye halkına olağanüstü güzel hizmetler götürüyorlar. Fotoğraflarını gördüm, bana bilgi verildi. Şimdi eğer askerlerimiz çekilseydi, bu hizmetlerin tamamı yok olacaktı. Biz oradaki Suriyelileri düşünmek zorundayız."

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