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Kadın broker Safiye Gökçen Yüce 375 milyon TL ile sırra kadem bastı

Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi dolandırarak 375 milyon TL ile sırra kadem basan kadın broker Safiye Gökçen Yüce’nin insanları tuzağa düşürmek için kılıktan kılığa girdiği tespit edildi.

Sanal para birimi bitcoin borsasında vatandaşları dolandıran kadın broker Safiye Gökçen Yüce'nin, sadece Aydın'da değil, Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Kadın borsacı kılıktan kılığa girerek yaklaşık 375 milyon TL ile sırra kadem bastı. Çok sayıda mağduru olduğu ortaya çıkan broker, yurt dışına çıkış yasağıyla Türkiye genelinde aranıyor.

28 kişi 40 milyon lira

Yeni Asır'ın 'Bitcoin'le vurdu' başlığıyla duyurduğu haberin ardından vurgunun akıllara durgunluk verici bir boyutu olduğu ortaya çıktı. Safiye Gökçen Yüce'nin, sadece Aydın'da bitcoin borsasında 28 kişiyi 40 milyon liraya dolandırdığı belirlendi.

İstanbul, İzmir, Aydın, Konya, Kayseri, Adana ve Karaman başta olmak üzere birçok ilde mağdur sayısının yüzleri geçtiği ve vurgunun 375 milyon lirayı bulduğu ifade ediliyor.

Kadın dolandırıcı, insanları ağına düşürmek için kimi zaman ev sohbetlerinde başörtüsü taktı, kimi zaman sosyetenin yer aldığı davetlere şık elbiselerle katıldı. Bu toplantılarda kurbanlarına üst düzeyde tanıdığından aldığı tüyolarla bitcoin oynadığı ve yüklüce paralar kazandığı yalanını söyleyen Safiye Gökçen Yüce, aralarında emniyet mensupları, asker, akademisyen, doktor, hemşire ve iş adamlarının olduğu yüzlerce kişiden milyonlarca lira aldı.

Ortadan kayboldu

2 yıl boyunca işlettiği paralardan kendisine para verenlere küçük miktarlarda kar payı kazandıran Safiye Gökçer Yüce, hesabındaki paralar yüz milyonlara ulaşınca sırra kadem bastı. Kadın dolandırıcının ağına düşerek milyonlarını kaptıran mağdurlar, şikayetçi oldu.

Bitcoin mağdurları, sosyal medyada 'Safiye Yüce Bitcoin Mağdurları' ismiyle sayfa açtı.

Polisi aradığı iddiası

Bu arada polis tarafından aranan Safiye Gökçe Yüce olduğunu iddia eden bir kadının, emniyeti telefonla arayıp, kimseyi dolandırmadığını, topladığı parayla bitcoin aldığını ve bu kişilere ödeme yapacağını söylediği öğrenildi.

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