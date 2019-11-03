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George Hagi'den Galatasaray'a altın öneri

Galatasaray'ın efsane ismi George Hagi, Steaua Bükreş forması giyen 21 yaşındaki golcü oyuncuyu tavsiye etti.

Bu sezon kanatta ve forvet hattında büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray’da George Hagi devreye girdi. Sarı-Kırmızılı ekibin unutulmaz ismi, vatandaşı Florinel Coman’ı Galatasaray’a önerdi.

“Fantastik bir oyuncu”
Romanya basınında çıkan haberde Hagi, 21 yaşındaki kanat-forvet Florinel Coman için, “Fantastik bir oyuncu” yorumunu yaparken Galatasaray’a gitmesi halinde boyut atlayacağını belirtti. Hagi, Galatasaray’ın bu futbolcuyu 1.5 milyon euro karşılığında transfer edebileceğini de kaydetti.



“Golcü kanat” tanımının tam karşılığı
21 yaşında ve 1.82 boyuda olan Florinel Coman’ın asıl bölgesi sol kanat. Ancak günümüz futbolundaki “Golcü kanat” tanımının tam karşılığı. Bu sezon Romanya Ligi’nde 11 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.



Menajeri Becali
Kulübüyle mukavelesi 2022’de tamamlanacak. Ayrıca menajerliğini yapan isim de Galatasaray için pek de yabancı değil. 90’ların ikinci yarısında G.Saray’a çok futbolcu getiren Becali, Coman’ın da temsilciliğini yapıyor. İngiltere’den M.City ve West Ham da onu izliyor.

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