Fatih Altaylı'dan Orhan Atalay'a: Milyarlarca insan namussuz mu profesör efendi

Gazeteci Fatih Altaylı, Harf devriminin yıl dönümünde AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay’ın “Kamus (dil) bir milletin namusudur. 'Kamus'a dokunan el Namus'a dokundu'. Cemil Meriç” şeklinde paylaştığı mesajı sert bir dille eleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 harften oluşan yeni Türk alfabesini 1 Kasım 1928'de 1353 Sayılı Yasayla kabul etti. 1 Kasım 1928 tarihinde Latin alfabesine dayalı yeni Türk alfabesinin kabulünden sonra, 24 Kasım 1928'de yayımlanan Millet Mektepleri Talimatnamesi gereğince, yurdun çeşitli yerlerinde Millet Mektepleri açılarak halka yeni harflerle okuma yazma öğretildi. Kısa zamanda halkın okuma yazma düzeyi arttırıldı.

'Kamus'a dokunan el Namus'a dokundu'

Harf devriminin yıl dönümünde AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay’dan dikkat çeken mesaj gelmiş ve büyük bir tepki almıştı. Atalay, mesajında şu ifadeleri kullanmıştı; “Kamus (dil) bir milletin namusudur. 'Kamus'a dokunan el Namus'a dokundu'. Cemil Meriç”

Kamus bir milletin namusudur.



'Kamus'a dokunan el Namus'a dokundu'.

Cemil Meriç — orhan atalay (@drorhanatalay65) November 1, 2019



''Milyarlarca insan namussuz mu profesör efendi''

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'a bir tepki de Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı, bugünkü köşesinde Atalay'ı sert bir dille eleştirirlen şu ifadeleri kullandı; ''Bana sorarsanız son derece manasız, cahilce, ilkel bir yaklaşım. Arap alfabesi kullanmayanlar dinsiz mi olmuş, namuslarını mı kaybetmişler. Ya da hiç okuma yazma bilmeyenler hepten mi namussuz ve ahlaksız olmuşlar. Müslüman olmayı alfabe ile bağdaştırmak ise hepten dangalaklık. Milyarlarca insan namussuz mu profesör efendi!''

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN