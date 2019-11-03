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Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD ve Fransa'ya sert tepki

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı'nı bahane ederek Türkiye'ye karşı tavır ve yaptırım kararı alan ABD ve Fransa'ya sert tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle:

ABD'nin Barış Pınarı Harekatı’nı bahane ederek Ermeni soykırımı yasa tasarısını gündeme getirmesi ile ülkemize ve yöneticilere yönelik yaptırım kararı alması, hem 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata hem de stratejik ortaklık ve NATO müttefikliği ruhuna aykırıdır. Fransa Ulusal Meclisi’nin Barış Pınarı Harekatı’nı hedef alan kararı, başta Fransız halkı olmak üzere dünya kamuoyundan gerçekleri saklama ve çarpıtma gayretinden başka bir şey değildir. Sözde Ermeni soykırımını kabul eden ABD Temsilciler Meclisi ile PKK/YPG’yi 'müttefik' olarak tanımlayan Fransa Ulusal Meclisi’ni kınıyoruz. Bilinmelidir ki Avrupa ile terörizm arasındaki son engel olan Türkiye, terörizmle savaşın cephe ülkesidir.

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