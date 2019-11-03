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WhatsApp'a bomba yenilik! İOS'tan sonra Android için geldi

WhatsApp'ın güncellemelerinde daha önce İOS'ta yapılan o yenilik artık Android telefon için de getirildi.

Yapılan yenilikleri kullanıcılarının takdirine sunan WhatsApp, bazı kullanıcıları tarafından yoğun şekilde eleştirilirken bazı kulanıcılar tarafındansa beğeniyle karşılandı.

Son yapılan değişiklikle birlikte parmak iziyle giriş özelliği artık Android cihazlarda da kullanılabilecek.

Daha önce İOS işletim sistemi için getirilen yenilik dün saat 14.00 itibariyle tüm Android cihazlara da getirildi.

Eğer kullanıcılar parmak izi özelliğini aktif hale getirirlerse, WhatsApp uygulamasına girmek istediklerinde artık parmak izini vermek zorunda kalacak.

Uygulama ayarlarında gizlilik kısmına gelerek 'Parmak İzi kilidi' seçeneğini görebilirsiniz.

Bu bölümden parmak izi kilidini açarak 1 dakikalık veya 30 dakikalık bekleme sürelerini de belirleyebilirsiniz.

Parmak izi kilidi aktif haldeyken bildirimlerde WhatsApp mesajlarının gönderen ve içerik kısmının gösterilmesini isterseniz, uygulama bunu da seçenek olarak karşınıza çıkarıyor.

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