Instagram beğeni sayısının ardından takip sekmesini de kaldırdı
Instagram bir süredir aldığı radikal kararlarla adından sık sık söz ettiriyor. İlk önce beğeni sayısını kaldırma hamlesi yapan sosyal medya platformu, sonrasında ise ‘Takip’ sekmesini kaldıracağını açıkladı. Şimdi ise sıra bir Instagram uygulamasına geldi. Like Patrol isimli Instagram uygulaması kaldırılıyor.
Instagram uygulaması Like Patrol kaldırılıyor: Kullanıcıların, Instagram’da takip ettikleri kişilerin etkinliklerini izleyebildikleri Like Patrol isimli Instagram uygulamasının fişi çekiliyor. Sebebi ise Instagram‘ın kurallarını ihlal ediyor olması.
iOS için temmuz ayında yayınlanan uygulama, kullanıcıların, takipçilerinin kimleri beğendiğini ya da kimlere yorum yazdığını görmelerini sağlıyor. Stalker’lar için faydalı bu uygulamanın aslında ürpertici olduğunu kabul etmek gerekiyor.
İlk etapta uygulama, kullanıcıların arkadaşlarının etkileşimlerine bakarak takip edecek yeni ve ilginç hesaplar bulmalarına yardımcı olmayı amaçlıyordu. Ancak, kullanım amacı pek de öyle olmadı.
Buna karşılık, bir Instagram sözcüsü da yaptığı açıklamada, uygulamanın Instagram politikalarını ihlal ettiğini ve bu duruma karşı harekete geçtiklerinin altını çizdi.