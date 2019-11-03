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DAEŞ'in eğitim kampları sorumlusuna operasyon!

OSMANİYE'de düzenlenen operasyonda DAEŞ'in eğitim kampları sorumlusunun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan, Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DAEŞ'e yönelik operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

DAEŞ'in sözde eğitim kampları sorumlusu

Gözaltına alınanlardan birinin, yılda bin 500-2 bin yabancı terörist savaşçı yetiştirilen DAEŞ'in sözde eğitim kampları sorumlusu olduğu belirlendi.

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