Fenerbahçe Beko'dan MY Afyon Belediyespor'a geçit yok
ING Basketbol Süper Ligi 6. hafta Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği MY Afyon Belediyespor'u 86-80 yenmeyi başardı.
ING Bank Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko evinde MY Afyon Belediyespor'u 86-80 yendi.
Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas 20 sayı, 5 ribaund, 6 asistlik performansıyla takımının en skoreri oldu. MY Ayfon Belediyespor'da Talib Zanna 24 sayı, 7 ribaund, 1 asist kaydetti.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 5. galibiyetini aldı. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ise 4. yenilgisini yaşadı.
Öte yandan sarı-lacivertli basketbolcular, karşılaşma öncesi Kızılay Haftası dolayısıyla "İyilik sensiz olmaz" yazılı pankartla sahaya çıktı.