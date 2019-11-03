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Fenerbahçe Beko'dan MY Afyon Belediyespor'a geçit yok

ING Basketbol Süper Ligi 6. hafta Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği MY Afyon Belediyespor'u 86-80 yenmeyi başardı.

ING Bank Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko evinde MY Afyon Belediyespor'u 86-80 yendi.

Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas 20 sayı, 5 ribaund, 6 asistlik performansıyla takımının en skoreri oldu. MY Ayfon Belediyespor'da Talib Zanna 24 sayı, 7 ribaund, 1 asist kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 5. galibiyetini aldı. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ise 4. yenilgisini yaşadı.

Öte yandan sarı-lacivertli basketbolcular, karşılaşma öncesi Kızılay Haftası dolayısıyla "İyilik sensiz olmaz" yazılı pankartla sahaya çıktı.

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