Mesut Fener'e gelmeye hazır! Tek sorun Arsenal

Arsenal ile yollarını ayırmaya hazırlanan Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Londra kulübü kiralama ücreti istemiyor ancak kendi ödeyeceği ücretin vergisini Sarı-Lacivertli kulübün ödemesinden yana.

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük istek duyduğu Mesut Özil adım adım çubuklu formaya doğru yol alıyor.

Arsenal'de gözden düşen ancak dün şans bulan Mesut Özil'in Londra'daki evini sattıktan sonra geçtiğimiz günlerde İstanbul Çamlıca'dan 10 milyon dolara tripleks villa aldı. Mesut'un bu villayı eşi Amine Gülşe ile birlikte gezerek aldığı da ortaya çıktı.

Kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in ücretinin yarısını vermeyi kabul ettiği ve gurbetçi yıldızı 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istediği biliniyor.

Vergiyi Fener ödesin

Arsenal ise kiralama ücreti istemiyor ancak kendi ödeyeceği ücretin vergisini Sarı-Lacivertli kulübün ödemesini istiyor. Görüşmeler sürüyor.