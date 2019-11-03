Numan Kurtulmuş'tan gastronomi isyanı! Kaldırmamız lazım

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 'gastronomi' kelimesinin kullanılmamasını istedi. Kurtulmuş "Allah rızası için şu 'gastronomi' lafını da bir kaldırmamız lazım'' dedi.

Kurtulmuş, Erkmen Belediyesi'nin Yöresel Ürünler Satış ve Yemek Evi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'ın lezzet ve gastronomi bakımından Türkiye'nin önemli illerinden birisi olduğunun UNESCO tarafından tescil edildiğine işaret etti.

Allah rızası için şu 'gastronomi' lafını da bir kaldırmamız lazım

Kültür ve Turizm Bakanlığı döneminde gastronomi ifadesinin kaldırılması konusunda çok uğraştığını ama başaramadığını aktaran Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Allah rızası için şu 'gastronomi' lafını da bir kaldırmamız lazım. Gastronomi, gastroenteroloji falan der gibi, milletin de çok anlamadığı ama böyle çok güzel göründüğü için kullandığımız bir tabir. Uluslararası alanda kullanılabilir ama onun Türkçedeki karşılığı 'yemek sanatı'dır. Gastronominin o kuru lafının bir tarafına bakın, bir de 'yemek sanatı' dediğimiz bizim Türk mutfağının, Anadolu ve yöresel mutfakların özelliği yemeğin bir sanat haline dönüştürülmüş olmasıdır."

Gastronomi yerine 'yemek sanatı' tabirini kullanmalıyız

Hayatının büyük kısmında dışarıda yemek yediğini belirten Kurtulmuş, "Dünyanın neresinde ne kadar güzel yemek yerseniz yiyin, ailenizin evde yaptığı o sıcacık yemeklerin lezzetini ve yerini hiçbir şey tutmuyor. Hem yemeğin yapılması hem de yemeğin sunulması hakikaten bizim Türk mutfağında bir sanattır. Hanımlar hem çok daha iyi biliyor hem de uzun vakitlerini bunu harcayarak yapıyorlar. Aslında dil alışkanlığı olan bu 'gastronomi' yerine 'yemek sanatı' tabirini kullandığımız zaman daha uygun olacağı kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.