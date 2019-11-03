Fransızlardan Yusuf Yazıcı'ya övgü: Güçlü Türk kafası

L’Equipe gazetesi, Lille forması giyen Yusuf Yazıcı’ya tam sayfa ayırırken “Güçlü Türk Kafası” başlığıyla verdiği haberde milli futbolcumuzdan övgü ile bahsetti.

Futbol hayatında Fransa'nın Lille takımında devam eden Yusuf Yazıcı için L'Equipe özel sayfa yaptı.

"Güçlü Türk kafası" başlığı ile paylaşılan haberin girişinde, Yusuf Yazıcı'nın iki erkek kardeşiyle birlikte Trabzon'da büyüdüğüne, idolünün babası olduğundan, liseler arası turnuvada keşfedilişine kadar birçok bilgiye yer verildi.

''Milli Takım'a gideceğini biliyordum"

Trabzonspor'un eski futbolcusu Medjani'nin, "Yusuf gerçekten Trabzon'un küçük dehasıydı. Bir gün Trabzonspor'da çok büyük etki yaratacağını ve Milli Takım'a gideceğini biliyordum" görüşlerine yer verilen haberin detayında, Lille'in transferden sorumlu yöneticisi Luis Campos'nun oyuncuyu 3 yıl boyunca takip ettiğine vurgu yapıldı.

Türk taraftarlar arttı

Genç futbolcunun Lille'den ziyade, İspanya ya da İngiltere'ye gitmesinin beklendiği kaydedildi. Haberde, "Yusuf Yazıcı Lille'e transfer olduğundan beri Türk taraftarlar, Fransız ekibinin maçlarını yakından takip ediyor" sözleri de yer aldı.

Asist yaptı

Bu arada Lille'nin dün Marsilya'ya 2-1 yenildiği maçta Yusuf Yazıcı asist yaptı.