Sivas Denizlispor'u rahat geçti

Süper Lig’in 10. haftasında Denizlispor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sivasspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Gençlerbirliği'ni deplasmanda yenerek son veren Yukatel Denizlispor, evinde Demir Grup Sivasspor'a mağlup olmaktan kurtulamadı: 0-2.
Karşılaşmada konuk ekibin gollerini 41'inci dakikada Hakan Arslan ve 90+1'inci dakikada Arouna Kone attı.
Yiğidolar zirveye yaklaştı
Bu skorla iç sahada üst üste dördüncü mağlubiyetini alan yeşil-siyahlı ekip, 11 puanla kaldı. Son 4 maçın 3'ünü kazanan Sivasspor ise ligde 18 puanla 2'nci sıraya yükseldi.