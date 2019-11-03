Erdoğan Suriye sınırındaki harekat merkezindeydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye sınırındaki Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

20. Zırhlı Tugay komutanlığa geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GAP Havaalanında karşılandıktan sonra beraberindeki heyet ile kent merkezine geldi. Erdoğan, 20. Zırhlı Tugay komutanlığa geçti.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırın sıfır noktasında Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.

Programda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer aldı.