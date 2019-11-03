Bingöl'den Okuyucu ailesine sevindiren haber

Bingöl'de mezrada yaşayan Okuyucu ailesinin köprü talebine kaymakamlığı harekete geçirdi. Kemal Okuyucu, haftada iki gün çocuklarını servise yetiştirmek için çaydan geçmek zorunda olduklarını söylemiş ve köprü istemişti.

BİNGÖL’ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyündeki Aktaş mezrasında 2 çocuğunu sırtında taşıyıp, okul servisine ulaştıran Kemal Okuyucu’nun yaşadığı zorlukların basında yer almasının ardından Karlıova Kaymakamlığı, mezradaki Peri Çayı üzerinde köprü yapılması için çalışma başlattı.

Kaymakamlık, öğrencilerin güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak için köprü projesi çalışmalarına başlandığını bildirdi. Köprü tamamlanıncaya kadar ise öğrencilerin geliş- gidişleri için ücretsiz araç tahsis edileceği öğrenildi.

Sosyal medyadan çağrı

Kemal Okuyucu ve iki çocuğunun görüntüleri medyada yer almış sosyal medyada da köprü için kampanya başlatılmıştı. Baba Okuyucu, açıklamasında haftada iki gün çocuklarını servis aracına ulaştırmak için çaydan sırtında geçirmek zorunda kaldığını söylemiş ve köprü talebinde bulunmuştu.