Teröristlerin hain planı deşifre oldu Güvenlik güçleri alarma geçti

Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG'nin taban kaybetmeme ve kaos ortamı oluşturmak için planladığı hain planı deşifre oldu. Teröristlerin sınırdan yurda patlayıcı sokup, eylem yapmayı hedeflediği belirlendi. Güvenlik güçleri, olası sızma girişimini engellemek ve yurda patlayıcı sokulmasını önlemek için alarm durumuna geçti.

​Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu tarafından 9 Ekim günü başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'de, yürütülen operasyonlarla da Irak’ın kuzeyinde büyük darbe yiyen terör örgütü PKK/YPG’nin kaos ortamı oluşturmaya yönelik planları, istihbarat birimleri tarafından tek tek deşifre ediliyor.

Suriye’de taban kaybeden terör örgütünün yeni plan doğrultusunda; özellikle kadın, yaşlı ve engellileri kullanarak Türkiye'ye yasa dışı yollarla patlayıcı sokmayı planladığı belirlendi. Alınan duyumlara göre teröristlerin örgüt üyesi bazı kişileri gönüllü, bazı kişileri ise ailelerini ölümle tehdit ederek patlayıcı naklinde görevlendirdiği belirlendi.

Amaçları kaos ortamı oluşturmak

Teröristlerin şampuan, parfüm ve meyve suyu kutuları ile yangın tüplerinin içerisine kamufle edilmiş şekilde patlayıcıları Türkiye’ye sokmayı planladığı saptandı. Teröristlerin bu yolla sınırdan geçireceği patlayıcılar ile eylemler düzenleyerek hem kaybettiği tabana psikolojik olarak varlıklarını sürdürdükleri mesajı vermeyi, hem de yurt içerisinde kaos ortamı oluşturmayı amaçladığı tespit etti.

Daha önce de Suriye'de kimyasal silah kullanıp, Türkiye yapmış gibi uluslararası kamuoyunda algı oluşturmayı hedefleyen, ancak deşifre olması ile hain planı suya düşen terör örgütünün yeni oyunu da böylelikle ortaya çıkarılmış oldu.

Sınırda önlemlerini arttıran güvenlik güçleri, olası sızma girişimine ve Suriye’den Türkiye'ye patlayıcı geçirilmesine karşın eli tetikte görev yapmayı sürdürüyor.