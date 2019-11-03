İbrahim Kalın'dan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili konuştu. YPG'ye yapılan ABD yardımlarının terörle mücadeleyi baltaladığını belirten Kalın, Temsilciler Meclisinden geçen tasarıların zamanlamasına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan ABD ziyaretiyle ilgili kararın 1-2 gün içerisinde verileceğini söyledi. Kalın, Temsilciler Meclisinden çıkan iki tasarının zamanlamasına dikkat çekerek, ABD'nin bu adımlarının zihin karışıklığına neden olduğun kaydetti.

Fuarda, İnsan Yayınlarından çıkan, "Barbar, Modern, Medeni"nin yanı sıra "Ben, Öteki ve Ötesi" ile "İslamofobi" isimli kitaplarını imzalayan Kalın, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. İbrahim Kalın, dün Dolmabahçe'de ABD Temsilciler Meclisi temsilcileriyle görüşmesine ilişkin soruya şu yanıtı verdi.

"ABD heyeti ile olan dünkü görüşmemizde özellikle ABD Temsilciler Meclisinden geçen iki tasarıyla ilgili tepkilerimizi ilettik. Bunların hem içerik hem zamanlama hem de siyasi konjonktür itibarıyla kabul edilemez olduğunu, Türk- Amerikan ilişkilerine bir katkı sağlamadığını ifade ettik. Ermeni tasarısı yıllardır gündeme getirilir. Normalde de bu nisan ayında gündeme taşınır. Hatta kendilerine de sordum 'Bunu hiç düşündünüz mü? Normalde nisan ayında gelmesi gereken bir tasarı neden şimdi geldi?' Üstelik 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk getirilmiş olması oldukça manidar. 'Bunun Türk kamuoyunda yarattığı tepkinin farkında mısınız?

Cumhurbaşkanımızın tehcir hadisesini, 1915 olaylarının aydınlatılması için tarihçiler komisyonu, ortak tarih komisyonu kurulması çağrısını yeniden ABD'li heyete hatırlattık ve bu çağrıya neden olumlu cevap verilmediği üzerine düşünülmesi gerektiğini de ifade ettim."

"YPG'ye ABD yardımı terörle mücadeleyi baltalıyor"

Barış Pınarı Harekatı ve iki tasarıyla ilgili Türkiye'nin pozisyonunun açık bir şekilde ABD'li heyetle paylaşıldığını vurgulayan Kalın, "Obama döneminden beri devam eden bu yanlış politikanın, yani YPG'yi orada silahlandırmanın özünde hatalı bir siyaset olduğunu, ikili ilişkilerimize zarar verdiği gibi terörle mücadeleyi de baltaladığını detaylarıyla anlattık" ifadelerini kullandı.

Kalın, şöyle devam etti:

"Hatta dün tam Tel Abyad'daki saldırıdan yaklaşık 1-1,5 saat sonraydı bizim görüşmemiz. Oradan gelen görüntüleri de onlara ekrandan yansıttık. 'Bakın sizin desteklediğiniz, silahlandırdığınız, DEAŞ'e karşı bunlar olmazsa mücadele edemeyiz dediğiniz grup bugün Tel Abyad'ta bir pazar meydanını bombaladı. Burada 13 insan hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı'. Bu görüntüleri kendileriyle paylaştık ve bu siyasetten vazgeçilmesi gerektiğini kongre üzerinden de bu vesileyle ilettik. Zaman zaman tatlı sert diyaloglarımız oldu ama neticede Kongre üyeleri de, Temsilciler Meclisi üyeleri de bu konuda daha fazla bilgilendirme ihtiyaçları olduğunu kabul etti. Bu konuda daha yakın temas ve iletişim içerisinde olma konusunda mutabık kaldık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 13 Kasım'da ABD'ye daveti ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Kalın, sözlerini, "Cumhurbaşkanımız Temsilciler Meclisinden çıkan bu iki tasarıya binaen zihinde bazı soru işaretleri oluştuğunu ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Washington'a gitmiş olmak için gitmez. Orada ülkemizin çıkarları açısından somut neticeler alınması esastır. Bunu sağlayacak bir zemin var ise siyasi iklim buna müsait ise görüşmelerimizden Türk- Amerikan ilişkileri ve Türkiye'nin milli çıkarlarını ileriye taşıyacak neticelerin alınması söz konusu ise bu ziyaret tabii ki gerçekleşir. Önümüzdeki 1-2 gün içinde kendisi de son değerlendirmelerini yapıp bu konuda kararını verecek. Biz de inşallah yakın zamanda bunu kamuoyuyla paylaşacağız." diye tamamladı.