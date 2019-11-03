Kayserispor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig’in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Böylece Süper Lig’de galibiyeti olmayan ekip kalmazken Fenerbahçe’nin de bu sonuçla iki maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Ayrıntılar geliyor...

İM Kayserispor: 1 - 0 :Fenerbahçe

58' GOOOLL!! İstikbal Mobilya Kayserispor, Umut Bulut ile öne geçiyor! Bernard Mensah'ın ara pası ile ceza yayı sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Umut Bulut ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapıyor ve kaleci Altay Bayındır'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak sağ köşeden filelerle buluşuyor.

Stat: Kadir Has

Hakem: Arda Kardeşler

Saat: 19.00

Yayın: beIN SPORTS HD 1

İM Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Dja Djedje, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal, Umut Bulut, Adebayor

Teknik direktör: Bülent Uygun

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Victor Moses, Garry Rodrigues, Ozan Tufan, Vedat Muriqi

Teknik direktör: Ersun Yanal