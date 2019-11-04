Emre Belözoğlu küfür etti mi? Güntekin Onay açıkladı

Kayserispor - Fenerbahçe maçında Emre Belözoğlu'nun Abdennour'a küfür ettiği iddia edildi. Güntekin Onay, ise RTÜK kuralları gereği sesi kısıp veremediklerini söyledi.

Süper Lig’in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Fenerbahçe ise lider olma fırsatını geri tepti.

Küfür etti iddiası

Kayserispor - Fenerbahçe maçında taç çizgisi kenarında Emre Belözoğlu ve Abdennour arasında yaşanan ikili mücadele sonrasında Abdennour, sahanın dışında yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından milli futbolcunun küfür ettiği iddia edildi.





''RTÜK kuralları gereği sesi kısıp veremedik''

Güntekin Onay, yayıncı kuruluştaki arkadaşlarının kendisini Emre Belözoğlu'nun İngilizce olarak küfür ettiği yönünde uyardığını şu sözlerle ifade etti; "Emre rakibinin ufak temasında yerde kalmasına tepki gösteriyor ama neticede o sözü de söylememesi lazım. Emre Belözoğlu'nun, Abdennour ile yaşadığı İngilizce bir diyalog var. Arkadaşlarımız, Emre Belözoğlu'nun rakibine o meşhur sözlü ifadesi olduğunu ve RTÜK kuralları gereği sesi kısıp veremediklerini söyledi.''





''İnşallah bu maç bize bir ders olur''

Maçın ardından konuşan Emre Belözoğlu, "Taraftarımız bana teveccüh gösteriyor ama saha içinde konuşmamız gerekiyor. Kaybettiğimiz için herkes üzgün. Burada konuşacağımız cümlelerden çok saha içerisinde irade koymamız gerekiyor. Ligin daha başı, puanlar çok yakın. İnşallah bu maç bize bir ders olur." dedi.