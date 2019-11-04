HABER /  FENERBAHÇE

Rıdvan Dilmen: Mesut Özil şu anki haliyle Fenerbahçe'ye gelmesin

Rıdvan Dilmen, Arsenal'de zor günler geçiren Mesut Özil'in devre arasında Fenerbahçe'ye geleceği iddialarını yorumladı.

Deplasmanda Kayserispor'a 1-0 yenilen ve liderlik fırsatını geri tepen Fenerbahçe'de uzun süredir Mesut Özil transferi için heyecan yaşanırken, Rıdvan Dilmen NTV ekranlarında yıldız oyuncunun transferinin mümkün olmadığını söyledi.

''Mesut'u çok severim şu an gelmesin zaten''
Mesut Özil'in maliyeti yüksek bir oyuncu olduğunu vurgulayan Dilmen, "Fenerbahçe Mesut Özil'e 12 milyon pound verecek takım mı, onu geçelim. 2 sene sonra belki konuşuruz. Mesut'u çok severim şu anki haliyle gelmesin zaten.'' ifadelerini kullandı.

''İstanbul'da ev aldı biraz da ondan alevlendi''
Mesut için ''Gurur duyduğumuz kardeşimiz.'' diyen Dilmen, ''İstanbul'da ev aldı biraz da ondan alevlendi. Vatanını seviyor, arada memleketine geliyor. Vatansever bir kardeşimiz" ifadelerini kullandı.

10 milyon dolara ev almıştı
Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde İstanbul Çamlıca'da 10 milyon dolara villa almış ve bu hareketin transferin habercisi olduğu konuşulmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Andre Gomes'in ayağı kırıldı Cenk Tosun yıkıldı kaldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Partili Atalay'dan o iddialara sert cevap
Kayserispor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Emre Belözoğlu milyonların önünde küfür etti
İstanbul Silivri'de otomobil bariyere ok gibi saplantı 2 ölü 3 yaralı
Rus diplomattan Türkiye'nin Suriye'deki rolüne övgü
Elazığ Harput'taki definecilere şok baskın
ÖNCEKİ HABERLER
Leicester City'de Çağlar Söyüncü maçın adamı seçildi
İtalyan futbolundaki ırkçılığın son kurbanı Balotelli oldu
Başkentte minibüsün çarptığı polis aracı devrildi
Bayern Münih Niko Kovac'ı kovdu
Ozan Kabak'ın gol attığı maçta gülen Schalke 04
2019 ilk ara tatil tarihi ne zaman başlıyor karne alınacak mı?
Yorumlar