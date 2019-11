AK Partili Atalay'dan o iddialara sert cevap

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, İstanbul'daki bir konuşmasının çarpıtıldığını söyleyerek twitter'dan tepki gösterdi. Atalay, Kürt'ün dilinin de Alevilerin inancının da AK Parti döneminde özgürleştiğini söyledi.

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, "diktatör rejim" eleştirisinin çarpıtıldığını söyledi. Son bir haftadır şahsı ve partisiyle ilgili tezviratların asılsız olduğunu belirten Atalay, AK Parti'nin temel felsefesine aykırı her türlü iş ve eyleme ilk önce AK Partililerin karşı duracağını söyledi.

Orhan Atalay, twitter'dan harf devriminin yıl dönümünde twitter'dan Cemil Meriç'in "Kamusa dokunan el namusa dokundu" sözlerini paylaşmasıyla başlayan tartışmalar sürüyor. Fatih Altaylı'nın kendisine yönelik eleştirilerine yine twitter'dan cevap veren Atalay, isim vermeden Altaylı'yı eleştirmiş ve Osmanlıca'ya duyulan düşmanlığın nedenini sormuştu.

İstanbul'daki konuşması

Bu tartışmanın alevi henüz küllenmemişken Atalay bu kez de "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri"nde yaptığı konuşmayla gündeme geldi. Bazı haber siteleri Atalay'ın "Tarih boyunca diktatör rejimler tekçi yapılar bizleri kendilerine benzetmeye çalışsa da bizler onlara benzemeyeceğiz. Bunlar hep kaybetmişlerdir kaybetmeye devam edeceklerdir" sözlerini AK Parti'ye yönelik eleştiri olarak verdi. Bunun üzerine twitter'dan açıklama yapan Atalay, sözlerinin çarpıtıldığını söyleyerek Kürt'ün dilinin de Alevi'nin de inançlarının AK Parti döneminde özgürleştiğini belirtti.

İşte Atalay'ın o paylaşımı;

"Bir haber sitesinde geçmişte çoğulcu sosyolojileri tek-tipleştirme çabasına giren dikta rejimlere dönük eleştirimi çarpıtarak ahlaksızca ap açık iftira ile yapılmış haberi kınıyorum. Unutulmasın ki, bu memlekette Kürdün dili de alevinin inancı da Ak Parti ile özgürleşmiştir.

Üç kuruşluk menfaat temini için her türlü insani hasletten sıyrılıp yağcılıktan ve kralcılıktan geçimlik arayanlar bilsinler ki, Ak Parti'nin temel felsefesine aykırı yapılan her iş ve işleme mani olmak her Ak Partilinin birincil vazifesidir.

Son bir haftadır benim partimle ilişkim hakkında binbir tezviratla asılsız iddialarda bulunanların bu merakını görünce bir takvime baktım bir de semaya, yoksa hilal mi belirmiş? Hani derler ya, gökte hilal belirince önce çakallar ulurmuş. Adresim durduğum yerdir, NOKTA."