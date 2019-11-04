İstanbul Beşiktaş'ta gece kulübünün sahibi iş yerinde ölü olarak bulundu

İSTANBUL Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir gece kulübünün sahibi, iş yerinde oğlu tarafından ölü olarak bulundu. Hüseyin Türk'ün kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

İSTANBUL Beşiktaş Etiler Mahallesi Aytar Caddesi'nde bulunan ünlü bir gece kulübünde meydana gelen olayda; iddiaya göre, Hüseyin Türk ve adı öğrenilemeyen oğlu, sabah 06.00 sıralarında kapattıkları iş yerinde uyudu. Akşam saat 19.30 sıralarında uyanan Hüseyin Türk'ün oğlu, yanına gittiğinde babasının tepki vermediğini fark etti.

İhbar üzerine gece kulübüne sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Hüseyin Türk'ün kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Yakınları olay yerine akın etti

Hüseyin Türk'ün hayatını kaybettiğini duyan yakınları, Beşiktaş'ta bulunan ünlü gece kulübüne akın etti.