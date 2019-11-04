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Aydın'da üzerine kapı düşen çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

AYDIN’ın İncirliova ilçesinde, üzerine bahçe kapısı düşen E.E. (3) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN’ın İncirliova İlçesi Acarlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre; müstakil ev girişindeki demir bahçe kapısının üzerine düşmesi sonucu 3 yaşındaki E.E. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi küçük çocuğu Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan E.E.’nin ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu.

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