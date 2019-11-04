Andre Gomes'in ayağı kırıldı Cenk Tosun yıkıldı kaldı

''Keşke 0-5 kaybetseydik ama böyle bir olay yaşanmasaydı'': Cenk Tosun, talihsiz olayın ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; Kazanırsın kaybedersin ama böyle bir şey olunca hiçbir şeyin önemi yok. Keşke gol atmasaydım, keşke 0-5 kaybetseydik ama böyle bir olay yaşanmasaydı. Biliyorum daha güçlü döneceksin kardeşim ve bu yolda biz senin daima yanında olacağız.