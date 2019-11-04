Andre Gomes'in ayağı kırıldı Cenk Tosun yıkıldı kaldı
İngiltere Premier Lig'de Cenk Tosun'un gol attığı Everton - Tottenham maçında Andre Gomes, Heung min-Son ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca ayak bileği kırıldı ve hastaneye kaldırıldı.
İngiltere Premier Lig'in 11'inci hafta mücadelesinde Everton, sahasında Tottenham ile 1 - 1 berabere kaldı. Goodison Park'ta oynanan maçta konuk takım 63'üncü dakikada Dele Alli ile öne geçerken, skora dengeyi getiren gol 90+7'nci dakikada Cenk Tosun'dan geldi. Karşılaşmaya 68'inci dakikada dahil olan milli futbolcu, takımına son dakikalarda 1 puanı getirirken, bu sezon ilk golünü de kaydetmiş oldu.
Gomes'in ayak bileği kırıldı: Premier Lig'de Everton - Tottenham maçında Andre Gomes, Heung min-Son ile girdiği ikili mücadelede ayak bileği kırıldı.
Hüngür hüngür ağladı: Heung-min Son, pozisyonda kırmızı kart görürken yaşanan sakatlık sonrasında göz yaşlarına hakim olamadı.
''Keşke 0-5 kaybetseydik ama böyle bir olay yaşanmasaydı'': Cenk Tosun, talihsiz olayın ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; Kazanırsın kaybedersin ama böyle bir şey olunca hiçbir şeyin önemi yok. Keşke gol atmasaydım, keşke 0-5 kaybetseydik ama böyle bir olay yaşanmasaydı. Biliyorum daha güçlü döneceksin kardeşim ve bu yolda biz senin daima yanında olacağız.