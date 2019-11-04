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Ersun Yanal'dan 'kurgu' diyenlere olay gönderme

İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-0 mağlup oldukları Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, “Fenerbahçe'nin kurguyla şampiyon olacağını söyleyen arkadaşlara, özellikle yazarlara selam söylüyorum." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-0 mağlup oldukları Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında,  açıklamalarda bulundu.

Yanal, "Fenerbahçe'nin kurguyla şampiyon olacağını söyleyen arkadaşlara, özellikle yazarlara selam söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında konuşan Yanal, taraftarlara seslenerek ligi bitirdiklerinde herkesi arkalarında bulacaklarını söyledi. Yanal, “Deplasmanda istatistikler, rakamlar birçok şey lehimize olsa da skoru alamadık. Her ne olursa olsun Fenerbahçe sezon sonunda arkamıza baktığımızda herkesi arkamıza alacağız. Taraftarımız bundan emin olsun. Ligi bitirdiğimizde arkamıza baktığımızda herkesi arkamızda bulacağız” dedi.

‘Hakemi nasıl değerlendiriyorsunuz’ sorusuna ise Yanal, “Bugün güzel bir maçı hakemleri konuşmak benim işim değil, bu konuya girmek istemiyorum. Ben takımımın oyunundan sonucundan, performansından sorumluyum. Bu günkü maçta takımımın performansını golle tamamlaması, sonuca alması gerekiyordu. Ligi bitirdiğimizde, arkamıza baktığımızda herkesi arkamızda göreceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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